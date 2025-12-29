Scontro tra due furgoni sull’A1: autostrada bloccata, code verso Roma e Napoli

Incidente tra due furgoni sull’A1 tra Ferentino e Ceprano: traffico bloccato, elisoccorso in azione e chilometri di coda in entrambe le direzioni.

Immagine di repertorio

Un'altra mattinata in tilt sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Lunedì 29 dicembre 2025 un incidente stradale avvenuto intorno alle 8.49 all'altezza del chilometro 629 ha paralizzato il tratto compreso fra gli svincoli di Ferentino e Ceprano, nella provincia di Frosinone. Esattamente dove è avvenuto un altro sinistro nella giornata di domenica 28, è entrata in azione l'eliambulanza per soccorrere gli automobilisti feriti.

Incidente fra due furgoni sulla A1 fra Ferentino e Ceprano

Stando a quanto diffuso nei minuti immediatamente successivi da Autostrade per l'Italia, l'incidente ha coinvolto due furgoni che si sono scontrati con violenza, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le autoambulanze del 118 e le pattuglie della polizia stradale.

La gravità delle ferite riportate dai guidatori e la necessità di assistenza immediata hanno spinto i soccorritori ha richiedere l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato direttamente sulla carreggiata dell'autostrada.

A causa delle operazioni di soccorso e di pulizia dei detriti, il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni. Si sono create code fino a 4 chilometri che hanno rallentato molto gli spostamenti di chi viaggiava sia verso Roma che verso Napoli.

Viabilità alternativa per chi viaggia verso Roma o Napoli

Mentre proseguono i rilievi e la messa in sicurezza delle autorità e di Autostrade per l'Italia, la situazione del traffico migliora, con incolonnamenti ridotti a circa un chilometro per chi deve raggiungere la Capitale. È consigliata l'uscita a Ceprano per poi prendere la SS6 Casilina e rientrare a Frosinone.

In direzione Napoli, invece, si registrano ancora code di circa 5 chilometri. Anche in questo caso si consiglia di uscire a Ferentino e rientrare in autostrada a Ceprano dopo avere percorso la SS 6 Casilina.