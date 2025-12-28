Schianto in autostrada, incidente fra 4 auto sull’A1 nel Frusinate: più di 11 chilometri di coda verso Roma

La coda dopo l’incidente di oggi, domenica 28 dicembre 2025, da Autostrade

Schianto in autostrada A1 fra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma: paralizzata l'autostrada Milano Napoli all'altezza della provincia ciociara. L'incidente ha coinvolto quattro automobili, una delle quali si è ribaltata a causa dello scontro. Il sinistro è avvenuto nel corso della tarda mattinata, ma le ripercussioni sono ancora ben visibili intorno al chilometro 656 dove, come mostra la foto in apertura di articolo, sono state registrate code in direzione di Roma. Dopo le ore 16, come hanno fatto sapere da Autostrade, sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte e corsie disponibili e nel tratto interessato si registrano code a tratti per traffico intenso.

All'inizio si sono formate file da circa 20 chilometri. Ora sono ridotte a circa 11 chilometri di coda e si viaggia su una sola corsia e la circolazione sta gradualmente tornando regolare. L'incidente si è verificato al chilometro 624,3 ed è stato risolto verso le 14 circa. E sul posto sono immediatamente arrivati mezzi di soccorso e la polizia stradale.

L'arrivo dei soccorsi: le code per oltre 10 chilometri

Una volta scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi, dagli operatori del personale sanitario del 118 alle pattuglie della Polizia Stradale fino alle squadre di pronto intervento di Autostrade per l’Italia. Nonostante l'impegno e il pronto intervento, all'inizio le code erano lunghe almeno 20 chilometri verso le ore 13, poi ridotti gradualmente fino a superare i circa 10 chilometri.

Il suggerimento per chi viaggia oggi in A1

Il suggerimento, per chi viaggia in direzione Nord, verso Roma, è quello di evitare di immettersi in autostrada nel tratto interessato. Per questa ragione, secondo Autostrade per l'Italia per chi viaggia verso Nord l'uscita consigliata per i veicoli leggeri è quella di Ferentino, mentre a chi proviene da Napoli/Caserta si consiglia vivamente l'uscita a Cassino, percorrere la viabilità esterna (S.S. 6 Casilina) e rientrare in autostrada al casello di Ferentino.

