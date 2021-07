È Alessandro Rega il ragazzo di 25 anni residente nella zona di Acilia rimasto vittima del grave incidente stradale di questa mattina in via del Canale della Lingua in zona Casal Palocco all'altezza dell'intersezione con via Cristoforo Colombo a Roma. Restano invece ancora ricoverati in prognosi riservata altri due ragazzi di 22 e 23 anni trasportati in codice rosso al San Camillo. Il terzo ferito, un 22enne, è in gravi condizioni all'ospedale Gemelli.

Inutili i tentativi di salvare la vita al giovane

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto erano circa le ore 6.30 quando due auto, una Smart For Four, che procedeva in direzione Roma, e una Ford Ka proveniente da via del Canale della Lingua si sono scontrate all'altezza dell'intersezione con via Cristoforo Colombo. Per la vittima, che viaggiava sulla Smart insieme ai tre amici rimasti feriti, non c'è stato nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi. Rimasta invece leggermente ferita anche la conducente dell'altro veicolo, Ford Ka, una donna di 33 anni.

Si indaga per ricostruire quanto accaduto

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: da una prima ricostruzione dell'incidente eseguita dalle pattuglie intervenute, non si esclude che uno dei veicoli coinvolti abbia attraversato l'incrocio con semaforo avente luce rossa. Da quanto emerso dai rilievi, la vittima si trovava seduta sul sedile posteriore. Nell'impatto è stato coinvolto anche una terza macchina, una Fiat 500, il cui automobilista però non risulta tra i feriti. Ora tutte le vetture sono state messe sotto sequestro e per gli automobilisti alla guida dei mezzi coinvolti nell'incidente sono stati richiesti gli esami tossicologici. Sul posto per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare diretto da Guido Càlzia con una pattuglia.