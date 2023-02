Scontro fra due automobili ad Atina, quattro persone intrappolate tra le lamiere Sono rimaste intrappolate fra le lamiere, poi trasportate d’urgenza negli ospedali più vicini le quattro persone rimaste ferite nell’incidente di ieri sera nel frusinate.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella serata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023, nel frusinate. Ad una cinquantina di chilometri dalla città di Frosinone, due automobili si sono scontrate mentre stavano percorrendo la via Vandra, in territorio di Atina, uno dei comuni collinari della zona, che collega il paese alla città di provincia.

Mentre stavano procedendo lungo la strada, come riporta il Messaggero, le due automobili si sono scontrate. Si tratterebbe di una Fiat Panda ed una Lancia Y: gravi le quattro persone ferite, soccorse dopo essere rimaste intrappolate nelle lamiere.

L'arrivo dei soccorsi

In seguito allo schianto, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati in breve tempo i soccorsi. Oltre agli agenti, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area e di gestire il traffico dopo l'incidente, oltre ad effettuare i primi rilievi, è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone a bordo, rimaste incastrate nelle lamiere dei veicoli su cui si trovavano. In totale le persone rimaste ferite nell'impatto sono quattro.

Quattro persone ferite nell'impatto

Una volta liberate, le persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate nei pronto soccorso più vicini. Si tratta di quello dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, ad appena una ventina di chilometri circa dal luogo dell'incidente, mentre altri sono stati portati al Santa Scolastica di Cassino, a poco più di una quindicina di chilometri dal luogo del sinistro. Secondo le prime informazioni, i quattro feriti non sarebbero in pericolo di vita, ma hanno riportato diversi traumi e lesioni. Ancora in corso, invece, le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che, per il momento, è sconosciuta.