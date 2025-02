Scomparso da quasi venti giorni a Roma, il 47enne Giorgio Di Guardo trovato morto nella sua auto

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Giorgio Di Guardo, scomparso a Roma lo scorso 30 gennaio, è stato trovato morto oggi, martedì 18 febbraio, in via Aspertini, Torre Angela, periferia Sud Est della Capitale. Il corpo del 47enne è stato trovato all'interno di un'automobile, avvolto nelle coperte. Stando a quanto si apprende, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Roma. Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza e la morte sembra essere avvenuta per cause naturali, ma le indagini sono ancora in corso e continueranno nei prossimi giorni. La salma è stata affidata al medico necroscopo per ulteriori analisi. Non sono chiari i motivi per cui l'uomo si fosse allontanato da casa circa venti giorni fa.

Proprio oggi il Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv aveva diramato un appello per cercare di ritrovare Giorgio Di Guardo. I luoghi che venivano indicati come possibili zone per le ricerche erano la zona centrale di Roma, ma anche il quartiere di Tor Bella Monaca e l'area dell'Anagnina. Sono state compiute ricerche anche a Frascati e in generale nel territorio dei Castelli Romani. Per i suoi spostamenti l'uomo si serviva di una Fiat Punto di colore bianco e probabilmente proprio all'interno di quell'automobile è stato ritrovato (anche se questa informazione ancora non è stata confermata).