Scomparsa a Roma Caterina Carello: ha lasciato l’ospedale San Camillo facendo perdere le sue tracce La donna ha fatto perdere le sue tracce dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale. Affetta da una malattia degenerativa, potrebbe non rendersi conto di quanto le accade attorno. L’appello dei familiari per ritrovarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si chiama Caterina Carello e si è allontanata dal pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di via Gianicolense questa notte. Che la donna era scappata dal pronto soccorso è stato chiaro solo al cambio del turno tra le 8.30 e le 9.30 del mattina, ma potrebbe essersene andata già nel corso della notte. Ora i familiari, in apprensione, hanno pubblicato un appello per ritrovarla. La donna infatti è affetta da una patologia degenerativa, per la quale prende dei medicinali, e anche se è descritta come non aggressiva, potrebbe non rendersi conto di quello che le accade interno.

Ecco come si potrebbe presentare secondo quanto diramato: "Descrizione fisica: 1.60/1.65,peso 60 kg colore dei capelli castani (con un po’ di ricrescita bianca) , occhi castani/verdi. Abbigliamento: Cappotto nero, stivali al ginocchio con le cinghie e pantaloni dentro gli stivali, probabilmente ha una busta con un cambio che le avevano portato in ospedale".

Sono stati segnalati diversi numeri per contatti a cui rivolgersi: +39 3318628982 +44 7514004302+39 3385407640.