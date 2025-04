video suggerito

Cade dal tetto durante lavori di bonifica dell'amianto a Latina: gravissimo un operaio Un uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma con l'eliambulanza: per cause ancora da chiarire è caduto dal tetto mentre stava effettuando dei lavori di bonifica dall'amianto.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente sul lavoro oggi alla cantina sociale Santa Maria, in provincia di Latina. Per cause ancora da chiarire, un operaio è caduto dal tetto mentre stava eseguendo dei lavori di bonifica dall'amianto, ed è precipitato all'interno della struttura. L'allarme è stato dato immediatamente, con l'arrivo di un'automedica e di un'ambulanza del 118. Date le gravi condizioni dell'uomo, un operaio di origine indiana, gli operatori sanitari hanno deciso di allertare l'eliambulanza, in modo da far trasportare l'uomo in ospedale il più velocemente possibile. L'uomo si trova ora ricoverato in condizioni molto serie all'ospedale San Camillo di Roma. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della squadra Volante e della divisione scientifica di polizia della questura pontina insieme ai tecnici dello Spresal di Latina. L'obiettivo è quello di capire se siano state rispettate le norme che riguardano la sicurezza sul lavoro e quali siano state le cause dell'incidente.

L'operaio, dipendente di una ditta, stava effettuando dei lavori sembra insieme ad altre persone, quando è caduto. Da capire il motivo, se per una distrazione oppure cause imputabili al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Stando a quanto emerso, sembra che il tetto abbia ceduto sotto il peso dell'uomo, e che per questo sia caduto in terra facendo un volo di diversi metri prima di atterrare con violenza al suolo. I colleghi dell'uomo saranno ascoltati, così come i titolari della ditta, in modo da fare chiarezza sulle cause dell'incidente.