Scompare da Ostia, l’allarme dello zio. Si cerca Elena Manuela: “Aiutateci, deve assumere farmaci”

La donna scomparsa.

"Aiutateci, deve assumere la sua terapia farmacologica". Si cerca Elena Manuela Janga, donna di 46 anni scomparsa dal litorale romano di Ostia. A lanciare l'allarme è stato lo zio nei giorni scorsi, che non è più riuscito a contattarla. L'ultimo incontro fra i due risale a quasi un anno fa, nella giornata del 27 ottobre del 2024 proprio a Ostia.

Emanuela Elena scomparsa da Ostia: segni particolari

Rintracciare Manuela Elena potrebbe essere difficile: non si hanno, infatti, informazioni su come era vestita al momento della scomparsa. La quarantaseienne è alta un metro e sessantasette centimetri e pesa 58 chili. Ha i capelli biondo chiaro, tinti e gli occhi azzurri.

Fra i segni particolari che la contraddistinguono, il diastema, cioè lo spazio fra gli incisivi superiori, un neo al lato destro del naso e una cicatrice nella parte posteriore della gamba destra causata dal morso di un cane. Potrebbe attirare l'attenzione e avvicinarsi per chiedere una sigaretta, visto che è una fumatrice.

L'appello: "Deve assumere farmaci"

A lanciare l'appello per cercare di ritrovare la quarantaseienne è stato lo zio nei giorni scorsi. L'ultima volta la donna è stata vista a Roma, sul litorale di Ostia, il 27 ottobre scorso. Si tratta di una persona fragile che da tempo vive senza fissa dimora. Negli ultimi tempi, prima di scomparire, si trovava a Ostia. Non essendo più riuscito a contattarla lo zio ha sporto denuncia e ha fatto scattare le ricerche.

Chiunque la dovesse avvistare o dovesse avere uno scambi con la quaratanseienne, magari proprio dopo la richiesta di una sigaretta, come si ipotizza possa accadere, può contattare il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al numero 388 189 4493 oppure direttamente il 112.