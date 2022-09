Schianto tra una Smart e una bici a Tor Vergata: morto il 59enne Luigi Sipone Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento, l’automobilista rischia un’accusa per omicidio stradale.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di cinquantanove anni, Luigi Sipone, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in viale della Sorbona, all'altezza del Grande Raccordo Anulare. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Il conducente dell'auto con cui si è scontrato, un uomo di sessantadue anni, è stato portato in ospedale in stato di shock per essere sottoposto agli esami di rito. Al momento non sembra che abbia riportato ferite.

La tragedia è avvenuta questa mattina verso le 8.30, poco dopo l'uscita di Tor Vergata del Grande Raccordo Anulare. Luigi Sipone era in bici e stava facendo una passeggiata quando si è scontrato con la Smart ForTwo guidata da un uomo di sessantadue anni, che si è fermato immediatamente a prestare soccorso.

Subito sono stati allertati i soccorritori del 118, giunti sul posto con l'ambulanza. Invano hanno tentato di rianimarlo: le lesioni riportate lo avevano già ucciso e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 62enne alla guida dell'auto sarà sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga: esami che vengono svolti da prassi in caso di incidenti stradali. Sull'indagine indagano gli agenti della polizia locale.

Dato la morte di Sipone, l'assessora ai Lavori pubblici e mobilità del Municipio VI ha annullato un evento per la Giornata della mobilità sostenibile previsto per oggi. "A causa di un grave incidente che ha coinvolto un ciclista questa mattina su via della Sorbona la manifestazione per la Giornata della Mobilità Sostenibile è annullata – ha dichiarato – Ci uniamo al dolore della famiglia".