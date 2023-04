Schianto su via dei Fiorentini: perde la vita un 22enne, grave l’amico di 19 anni Ancora sangue sulle strade di Roma. Questa notte un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo della sua Audi A3 finendo per schiantarsi contro un albero. Il giovane è rimasto ucciso sul colpo, grave l’amico di 19 anni che era con lui.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Ancora un incidente mortale sulle strade della capitale, ancora una giovanissima vittima. Nella notte di oggi – sabato 8 aprile – un ragazzo di ventidue anni ha perso il controllo della vettura di cui si trovava al volante, finendo per schiantarsi contro un albero. A bordo dell'Audi A3 viaggiava con un amico, che è rimasto gravemente ferito nell'impatto, violentissimo. Non si conoscono le generalità dei due giovani coinvolti nell'incidente, solo che sono di nazionalità romena. L'incidente è avvenuto a torno alle 3 del mattino, i due amici stavano tornando a casa dopo una serata fuori.

Il 22enne è morto sul colpo: inutili i soccorsi

Quando, per cause ancora da chiarire, il ragazzo è finito fuori strada, stava percorrendo via Filippo Fiorentini e l'incidente è avvenuto poco dopo via Alberto Bergamini all'altezza del quartiere di Casal Bruciato. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per la vittima non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Estratto dalle lamiere dell'auto, medici e infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'amico invece è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I in codice rosso, dove è tutt'ora ricoverato i prognosi riservata.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente su via dei Fiorentini

Gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale si sono occupati dei rilievi di rito e della rimozione dell'auto incidentata. Il tratto di strada è stato chiuso per il tempo necessario Da quanto si apprende nel tragico sinistro non sono rimaste coinvolte altre vetture. Il 22enne sarà sottoposto ad autopsia.