Schianto all’alba a Tor Tre Teste, morto il 21enne Emiliano Pompei: disposti test sui conducenti Il ragazzo, che si trovava in macchina con due amici, è stato sbalzato fuori dall’auto. Emiliano è morto sul colpo a causa della violenza dello schianto.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Emiliano Pompei il giovane di ventuno anni morto all'alba di domenica mattina in un incidente stradale in via di Tor Tre Teste a Roma. Il ragazzo si trovava a bordo di una Honda Civic insieme a una coppia di amici quando, per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con una Toyota Rav 4 a bordo della quale si trovava un altro giovane di ventinove anni.

L'impatto tra le due vetture è stato devastante, si sono distrutte completamente. Emiliano è stato sbalzato fuori dall'auto ed è morto praticamente sul colpo. Gli amici che viaggiavano con lui, un ragazzo di ventiquattro anni e una ragazza di ventuno, sono rimasti feriti e portati in ospedale. Le condizioni più critiche sono quelle della 21enne, ricoverata in prognosi riservata. Il 24enne, invece, è in codice rosso al Policlinico Casilino. Il conducente della Rav 4 è stato portato in codice giallo all'ospedale San Giovanni, in stato di shock.

Sui conducenti delle vetture è stato effettuato il test alcolemico di rito, una prassi in caso di gravi incidenti stradali. Obiettivo della polizia locale che indaga sull'incidente, è accertare la dinamica ed eventuali responsabilità. Entrambe le vetture sono state poste sotto sequestro.

"Ci addolora comunicare che è venuto improvvisamente a mancare un membro della nostra famiglia, Emiliano Pompei, giovane istruttore della scuola calcio – scrive in una nota la società GSD Nuova Tor Tre Teste – Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e, affranti per questa grave perdita, comunichiamo la sospensione di ogni attività per la giornata di lunedì 3 ottobre".

Emiliano Pompei era anche amico di Simone Sperduti, il ventenne travolto da un poliziotto ubriaco sulla Prenestina. I due si conoscevano da diversi anni, avevano frequentato la stessa scuola. A pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, hanno tragicamente perso la vita sulle strade della capitale.