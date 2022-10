Incidente a Tor Tre Teste: morto un ragazzo di 21 anni, tre feriti Ennesimo incidente mortale a Roma all’alba di stamattina, quando due auto si sono scontrate in via di Tor Tre Teste. Nell’impatto ha perso la vita un 21enne.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Alba di sangue in via di Tor Tre Teste nella periferia di Roma Est, dove il bilancio di un incidente stradale è stato di un morto e tre feriti. Ad avere la peggio un ragazzo di ventuno anni, del quale non sono state ancora rese note le generalità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Delle tre persone trasportate in ospedale non si conoscono le attuali condizioni di salute. Il sinistro è avvenuto la mattina presto di oggi, domenica 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine erano circa le ore 4.30 quando due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic, si sono scontrate con esito drammatico all'altezza di via Rolando Lanari. Un fine settijmana di sangue sulle strade romane, ieri notte a perdere la vita è stato il coetaneo Aldo Abbrugiati, stavolta in un incidente sul Gra.

Il bilancio è di un morto e tre feriti

Arrivata la chiamata d'emergenza con la segnalazione di un grave incidente stradale, con la richiesta urgente d'intervento di più mezzi di soccorso, sul posto sono arrivate diverse ambulanze con i paramedici a bordo. Il personale sanitario ha tentato di rianimare il ventunenne a lungo, purtroppo senza esito. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Le altre tre persone rimaste coinvolte nel sinistro sono state prese in carico e trasportate in ospedale, poi affidate alle cure dei medici, che le hanno sottoposte agli accertamenti del caso.

La dinamica in corso di ricostruzione

Presenti sul luogo del sinistro per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino. I vigili urbani hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto e indagano per verificare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dal sinistro per diverse ore, come si legge dal tweet di Luceverde Roma tra via Viscogliosi e via delle Nespole, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire il lavoro degli agenti in sicurezza. Terminato il lavoro è stata riaperta nel corso della mattinata.