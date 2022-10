Incidente tra 4 auto sul Gra, Aldo Abbrugiati muore a 20 anni: “Lotta per ciò che non vuoi perdere” Residente a Fiumicino, appassionato di arti marziali e di soli vent’anni, è Aldo Abbrugiati il ragazzo morto nell’incidente stradale sul Gra.

A cura di Alessia Rabbai

Aldo Abbrugiati morto a 20 anni

Si chiama Aldo Abbrugiati il ragazzo di vent'anni morto nell'incidente stradale tra quattro auto avvenuto la notte tra venerdì e sabato scorsi all'altezza del chilometro 38 del Grande Raccordo Anulare di Roma. Il giovane viveva a Fiumicino ed era un appassionato di arti marziali, in particolare muay thai. In uno dei suoi ultimi reel su Instagram scrive: "Se non lotti per ciò che desideri non piangere per ciò che perdi". La notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma venga riconsegnata ai genitori per i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sulla vicenda indaga la polizia stradale.

Aldo Abbrugiati (Foto Facebook)

L'incidente in cui è morto Aldo Abbrugiati

Il sinistro in cui ha perso la vita Aldo Abbrugiati si è verificato intorno alle 2 di notte, quando il ragazzo stava tornando a casa, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici. A provocarlo secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine sarebbe stato un automobilista di quarantatré anni che si trovava alla guida di una Bmw ubriaco e che è risultato positivo all'alcol test. Si è scontrato con la vettura del ventenne e poi con altre due auto. È stato arrestato e dovrà rispondere di omicidio stradale. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno chiesto l'intervento dei soccorritori.

Data la dinamica dell'incidente è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno liberato il corpo di Aldo dalle lamiere e lo hanno consegnato alle cure dei paramedici. Ma non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente sul colpo. Delle altre persone coinvolte, tre sono rimaste ferite, soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo. Un fine settimana di sangue sulle strade della Capitale, che vede un bilancio di tre gli incidenti gravi e cinque feriti.