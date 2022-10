Scontro tra quattro auto sul Grande Raccordo Anulare: morto un ragazzo di vent’anni La tragedia è avvenuta questa notte a Roma. Tre persone sono rimaste ferite, ma non sono in gravi condizioni. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di vent'anni è morto stanotte in un grave incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sono state quattro macchine al chilometro 38. Tre le persone rimaste ferite nell'impatto, che non sarebbero in gravi condizioni. Tutte sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale medico del 118 per soccorrere i feriti. Per il giovane, di cui non sono state diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare. A quanto pare è morto praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate nell'impatto, che non gli ha lasciato scampo.

Per permettere agli operatori di effettuare in sicurezza i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti, il Raccordo è stato chiuso circa quattro ore al traffico stradale ed è stato riaperto questa mattina verso le 6. Al momento la circolazione risulta in via di normalizzazione.

Straziante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori e delle forze dell'ordine, arrivati sul posto verso le 2 di notte, subito dopo che le auto si sono scontrate. Inutilmente gli operatori del 118 hanno provato a rianimare il ventenne, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Saranno gli agenti, una volta terminati i rilievi, ad accertare eventuali responsabilità. Saranno ascoltati i conducenti delle altre auto e, se presenti, visionate le telecamere di sorveglianza della zona, in modo da chiarire la dinamica di quanto accaduto stanotte.