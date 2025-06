video suggerito

Incidente sulla provinciale per Capena: scontro tra tre auto, feriti gravi in ospedale Intorno alle 18.45 all’altezza del chilometro 11 tre automobili si sono scontrate per cause ancora da accertare. Tre feriti gravi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, martedì 24 giugno, sulla strada provinciale per Capena, provincia di Roma. Intorno alle 18.45 all'altezza del chilometro 11 tre automobili si sono scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra VF 5/A del distaccamento di Montelibretti.

Al loro arrivo i pompieri hanno lavorato non poco per estrarre due persone rimaste incastrate tra le lamiere degli abitacoli. I feriti, due conducenti e un terzo passeggero, sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del 118 arrivato sul posto. Tutti e tre i feriti, stando a quanto si apprende, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le loro condizioni sarebbero gravi.

Presenti sul luogo dell'incidente anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità sulla strada provinciale, rimasta fortemente rallentata a causa dell’incidente e ripresa soltanto nella notte.