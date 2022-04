Scende dall’autobus e viene investita da un Suv: grave una studentessa La giovane è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina con l’eliambulanza, le sue condizioni sono state giudicate molto gravi.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza è stata investita da un Suv nella mattinata di oggi, mercoledì 20 aprile, a via Epitaffio a Latina. Sbalzata per diversi metri a causa dell'impatto violentissimo con l'auto, è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Data la gravità delle lesioni riportate, gli operatori del 118 hanno richiesto l'immediato intervento di un'eliambulanza, in modo da velocizzare il trasporto in ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 8, all'altezza dell'incrocio con via Piscinara Sinistra, nei pressi dell'Agenzia formazione e lavoro, dove la ragazza si stava recando. Secondo le prime informazioni, la ragazza era appena scesa dall'autobus quando è stata investita in pieno dal Suv, la cui parte anteriore si è persino ammaccata a causa della violenza dell'urto.

Investe una studentessa in via Epitaffio: rilievi della Stradale

Sul luogo sono arrivati gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso. Sarà compito loro ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il conducente del Suv non è rimasto ferito nell'incidente: si è fermato a prestare soccorso e sarà ascoltato dagli agenti in modo da poter fornire la sua versione dei fatti. Molto probabilmente sarà sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe, una prassi comune in caso di incidente. Sotto shock le persone che hanno assistito alla scena e visto la ragazza volare per diversi metri dopo l'impatto con il Suv. Al momento non si hanno novità sulla condizioni della giovane. Presa in carico dai medici, le sue condizioni sono molto serie, ma non è noto se sia in pericolo di vita o meno.