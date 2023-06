Scende dall’auto e scompare: Massimiliano trovato morto nel fiume Liri Non c’è stato nulla da fare per Massimiliano Di Pastena, il 43enne scomparso lunedì sera da Pontecorvo. È stato trovato morto nel fiume Liri.

A cura di Alessia Rabbai

Massimiliano Di Pastena

È stato ritrovato morto l'uomo scomparso a Pontecorvo in provincia di Frosinone. Si chiama Massimiliano Di Pastena, quarantatré anni, del posto, il suo corpo è stato rinvenuto nella serata di ieri, martedì 20 giugno nelle acque del fiume Liri. Carabinieri e vigili del fuoco lo stavano cercando dalla serata di lunendì scorso, quando se ne sono perse le tracce in località Ponte Nuovo. Secondo quanto ricostruito finora come riporta Il Messaggero Massimiliano era con un'amica. Era sceso dall'auto dicendole che sarebbe tornato subito, perché voleva prendere un po' d'aria, invece è scomparso. È stata proprio la donna a dare l'allarme, non vedendolo più tornare. Aveva inoltre lasciato lo smartphone in auto, ciò rendeva impossibile mettersi in contatto con lui.

Indagini in corso su dinamica e cause del decesso

Subito sono scattate le ricerche, i soccorritori hanno ascoltato la donna, l'ultima persona ad averlo visto e hanno battuto il territorio a ridosso del corso d'acqua con l'aiuto di un elicottero e dei droni hanno perlustrato la zona dall'alto. La speranza era di ritrovarlo vivo, magari ferito, caduto dentro ad una scarpata oppure intrappolato tra la vegetazione in qualche area impervia. Invece intorno alle ore 20 di ieri il tragico rinvenimento del corpo senza vita. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata recuperata e trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica Cassino, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autoptici infatti chiariranno le cause del decesso e aiuteranno gli inquirenti a far luce sulla dinamica dell'accaduto. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma coordinati dalla locale procura, al momento si indaga a 360 gradi e non si esclude alcuna ipotesi.