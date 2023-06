Giallo a Pontecorvo: 43 anni scende dall’auto e scompare nel nulla Sono in corso le ricerche del 43enne scomparso ieri sera da Pontecorvo. Sarebbe sceso dall’auto per sparire nel nulla.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sembra essere sparito nel nulla un uomo di quarantatré anni. Non si hanno più sue notizie dalla serata di ieri, lunedì 19 giugno, quando ne è stata denunciata la scomparsa e le forze dell'ordine lo stanno cercando. Secondo quanto ricostruito finora come riporta Il Messaggero attenendosi ai suoi ultimi movimenti noti, pare sia uscito dalla sua auto all'altezza del sottopasso del ponte nuovo nel Comune di Pontecorvo, in provincia di Frosinone e se ne siano perse le tracce. Militari e vigili del fuoco hanno avviato le ricerche, che sono andate avanti per tutta la notte. Il timore è che gli sia accaduto qualcosa di brutto, perché i famigliari non riescono a mettersi in contatto con lui, si cercano tracce della sua presenza lungo il fiume. Al momento di indaga a 360 gradi e non si esclude alcuna ipotesi.

Nel Frusinate aveva trascorso una vacanza un turista scomparso a Fiumicino

Geralit Evans Williams scomparso da Fiumicino aveva trascorso una vacanza nel Frusinate, di cui sono originari i famigliari. Del turista sessantaduenne non si hanno più notizie da una settimana, da quando ha fatto il check-in all'aeroporto, ma non è mia salito a bordo del volo che lo avrebbe riportato a casa. I suoi famigliari non vedendolo tornare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa. Al momento l'ipotesi è che si sia allontanato volontariamente. Le forze dell'ordine hanno acquisito la sua foto e il suo identikit, ricostruendo i suoi movimenti e hanno diramato le informazioni a caserme e commissariati territoriali, che lo stanno cercando. Le ricerche sono in corso da giorni, ma al momento non si segnalano avvistamenti.