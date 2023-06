Turista scomparso dall’aeroporto di Fiumicino: ha fatto il check-in ma non si è mai imbarcato Sono giorni d’apprensione per i famigliari di Geralit Evans Williams scomparso dall’aeroporto di Fiumicino. Il turista stava rientrando a casa dopo una vacanza in provincia di Frosinone.

A cura di Alessia Rabbai

Geralit Evans Williams

Geralit Evans Williams è scomparso da Fiumicino. Del turista sessantaduenne non si hanno più notizie da una settimana. I suoi famigliari non vedendolo tornare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa. A dare l'allarme è stato suo nipote Cat Williams. Al momento l'ipotesi è che si sia allontanato volontariamente. Le forze dell'ordine hanno acquisito la sua foto e il suo identikit, ricostruendo i suoi movimenti e hanno diramato le informazioni a caserme e commissariati territoriali, che lo stanno cercando. Le ricerche sono in corso da giorni, ma al momento non si segnalano avvistamenti.

Da quanto si apprende l'ultima volta sarebbe stato visto al check-in dell'aeroporto di Fiumicino di rientro a casa. Ma su quel volo non c'è mai salito ed è come se sia scomparso nel nulla. Geralit era in Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza in provincia di Frosinone, di dove sono originari i famigliari. I suoi cari non riescono a darsi una motivazione di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato.