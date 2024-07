Guasto Microsoft e problemi informatici in tutto il mondo, ritardi anche all’aeroporto di Fiumicino

video suggerito

Guasti informatici in tutto il mondo a causa di un problema sui sistemi operativi di Microsoft. L'azienda fa sapere che i tecnici "stanno indagando su un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a varie app e servizi Microsoft 365". I disservizi stanno riguardando gli aeroporti di tutto il mondo e, sebbene i sistemi informatici dell'aeroporto di Roma Fiumicino non siano stati toccati da questi problemi, diversi aerei sono in ritardo nelle partenze e negli arrivi proprio a causa delle interruzioni in diversi scali aeroportuali in Europa e in tutto il mondo.

Aeroporti di Roma segnala in una nota che, "nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici".

Per questo motivo, spiega l'azienda che gestisce lo scalo romano, "si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it".

La compagnia irlandese Ryanair ha avvertito i suoi utenti che "attualmente sta subendo un'interruzione della rete a causa di un'interruzione informatica globale da parte di terzi al di fuori del suo controllo". Per questo "consigliamo a tutti i passeggeri di presentarsi in aeroporto almeno 3 ore prima dell'orario di partenza previsto. Se dovete viaggiare oggi e non avete ancora fatto il check-in per il vostro volo, potete farlo in aeroporto. Ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi”.

"Un guasto ai sistemi informatici potrebbe portare a tempi di attesa più lunghi del solito negli aeroporti", ha avvertito per esempio su X anche la Civil Aviation Authority (Caa) del Regno Unito. Come detto, i sistemi informatici di Fiumicino non sono interessati dai problemi, ma i guasti registrati negli altri scali europei stanno determinando ritardi nelle partenze e negli arrivi anche nel più importante scalo di Roma.