Fiumicino aeroporto a ‘5 stelle’: per la prima volta è nella Top 10 al mondo

A cura di Enrico Tata

Per la prima volta l'Aeroporto ‘Leonardo da Vinci' di Fiumicino è entrato nella classifica dei migliori dieci aeroporti del mondo. Nella Top Ten si classifica infatti all'ottavo posto, scalando ben quattro posizioni rispetto all'anno scorso. Come accade già da diversi anni, anche nel 2025 Fiumicino ha ricevuto le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento nel settore aeroportuale a livello mondiale, conferito dall’omonima organizzazione indipendente di rating del trasporto aereo e assegnato a soli 12 scali a livello mondiale.

L'annuncio dei riconoscimenti assegnati al Leonardo da Vinci è avvenuto ieri nel corso dell’evento "Passenger Terminal Expo 2025" a Madrid. Per assegnare i premi sono stati esaminati 800 indicatori in oltre 30 diversi ambiti, dall'ammodernamento delle infrastrutture alla digitalizzazione, fino alla sicurezza e al potenziamento delle offerte commerciali. "La conferma delle 5 Stelle Skytrax e il nuovo riconoscimento all’aeroporto di Fiumicino, salito all’8ª posizione a livello globale, dimostrano ancora una volta il nostro costante impegno per garantire la qualità e l’eccellenza dei servizi, puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità, ai nostri passeggeri” ha dichiarato Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma

"Il nostro obiettivo è ora quello di sviluppare ulteriormente il Leonardo Da Vinci, rafforzando il ruolo di Roma nel panorama del trasporto aereo a livello mondiale, oltre che in una logica di tutela e consolidamento della competitività internazionale dell’Italia".

La Top 10 dei migliori aeroporti del mondo

Ecco la classifica dei migliori aeroporti del mondo secondo Skytrax:

Singapore Changi Airport Hamad International Airport, Doha Tokyo Haneda Airport Incheon International Airport, Seul Narita International Airport, Tokyo Hong Kong International Airport Paris Charles de Gaulle Airport Rome Fiumicino Airport Munich Airport Zurich Airport

I premi ricevuti dall'aeroporto Leonardo da Vinci

Durante la cerimonia di premiazione al “Passenger Terminal Expo 2025” l'aeroporto Leonardo da

Vinci di Fiumicino ha ricevuto i seguenti riconoscimenti (oltre all'ottavo posto nella top 10 mondiale):

Best Airports 2025: 40 to 50 million passengers

Best Airport Southern Europe

Best Airports in Europe 2025 – Seconda posizione

World’s Best Airport Security Screening 2025 – seconda posizione

Best Airport Staff in Europe 2025 – terza posizione

World's Best Airport Dining Experience 2025 – terza posizione

World&'s Best Airport Immigration Service 2025 – settima posizione

World’s Best Airport Shopping 2025 – ottava posizione

World's Best PRM and Accessible Facilities 2025 – nona posizione

World’s Best Airport Staff 2025 – decima posizione

World’s Most Family Friendly Airport 2025 – decima posizione