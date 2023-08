Saverio Piccioni, 51 anni, gestore del Kursaal di Ostia, è morto in un incidente sulla Colombo Saverio Piccioni era il gestore dello storico stabilimento balneare Kursaal di Ostia, uno dei più famosi del litorale romano.

A cura di Enrico Tata

È Saverio Piccioni, 51 anni, l'uomo morto nella mattinata di oggi su via Cristoforo Colombo in seguito allo scontro tra un furgone e il suo scooter. Era il gestore dello storico stabilimento balneare Kursaal di Ostia, uno dei più famosi del litorale romano.

L'uomo era a bordo del suo scooter, quando ha tamponato un furgone che era fermo al lato della carreggiata. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e i rilievi sono stati affidati agli agenti del gruppo IX Eur della polizia di Roma Capitale. Stando a quanto si apprende, il conducente del mezzo pesante è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ambulanza in codice verde al pronto soccorso del Campus Bio Medico.

Come detto, Piccioni era il gestore dello stabilimento Kursaal, un vero e proprio simbolo di Ostia. Progettato nel 1950 dall'architetto Attilio Lapadula, lo stabilimento è stato successivamente ampliato dal famoso architetto Pierluigi Nervi, che ha realizzato la copertura circolare a fungo dell'edificio centrale, il bar-ristorante, e il grande trampolino circolare che riprende l'iniziale del nome dello stabilimento. Completa la struttura una stupenda piscina olimpionica.

"Ad oggi il Kursaal Village è il giusto equilibrio per il corpo e la mente, soprattutto se i tuoi desideri sono assoluto riposo od attività sportiva. Ogni giorno sono disponibili molteplici possibilità di svago per tutte le età, come animazione, beach volley, beach tennis e tanti sport di terra e di mare", si legge nella presentazione della struttura pubblicata sul sito e firmata proprio da Saverio Piccioni.