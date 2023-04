Sassaiola tra ultras del Roccasecca e Ceccano: tifoso e poliziotto feriti Diversi identificati, un poliziotto e un tifoso in ospedale è il bilancio della sassaiola tra ultras del Roccasecca e del Ceccano al termine della partita di domenica.

A cura di Alessia Rabbai

La sassaiola tra gli ultras del Ceccano e Roccasecca

Sassaiola tra ultras del Ceccano e Roccasecca al termine della gara di promozione laziale della seconda divisione dilettantistica, che si è disputata domenica mattina 2 aprile allo stadio Dante Popolla di Ceccano in provincia di Frosinone. Tensioni che hanno avuto come bilancio diversi tifosi che sono stati identificati e due feriti: un quaratntasettenne, che passando da lì ma estraneo agli scontri, è stato raggiunto alla testa da un sasso e ha dovuto ricorrere ad una medicazione in ospedale e un poliziotto, che è finito al pronto soccorso. Una domenica delle Palme che si sarebbe dovuta svolgere all'insegna dello sport e della beneficienza in vista della Pasqua, che però si è tramutata in un lancio di oggetti. Parte del ricavato del match è stato devoluto per finanziare le cure di Marco Del Brocco, un ragazzo che sta combattendo contro una malattia rara.

Le forze dell'ordine hanno identificato diversi ultras

La partita tra Ceccano e Roccasecca si è conclusa con il 2 a zero per quest'ultima, in vetta alla classifica dopo Pontinia. Le due tifoserie si sono incontrate intorno all'una e divise da un cancello hanno dato il via a lanci di sassi e bottiglie all'esterno dello stadio Dante Popolla. Per sedare la guerriglia è stato necessario l'intervento di polizia e carabinieri, che sono giunti sul posto con diverse pattuglie e hanno disperso gli ultras, identificandone alcuni. Già il giorno prima della partita le forze dell'ordine per scongiurare episodi violenti hanno creto un cordone, rafforzando i controlli. Non è il primo episodio che accade, già polizia e carabinieri sono intervenuti in occasione della partita d'andata, quando gli ultras delle due squadre del Frusinate hanno deturpato il campo Arce.