Sara e Luana sparite da Tor Bella Monaca, l’appello della famiglia: “Aiutateci a trovarle”

A cura di Alessia Rabbai

Sara è scomparsa da Tor Bella Monaca a Roma. Della ventiduenne non si hanno più notizie dallo scorso venerdì 20 gennaio, aveva con sé la sua bimba di diciotto mesi, la piccola Luana, sparita anche lei. Sono giorni di apprensione per i famigliari, che si domandano dove siano. Secondo quanto ricostruito finora la donna viveva con il suo compagno nel territorio della periferia Est della Capitale, pare fosse uscita di casa per andare a fare una passeggiata con la bambina. Una giornata come tante quella in cui sono scomparse, nulla poteva far pensare che non sarebbero più rientrate. E i suoi cari non hanno più avuto notizie.

I parenti preoccupati si sono rivolti alla trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli, che si occupa delle persone scomparse e di dare supporto alle loro famiglie. Un appello che è stato poi pubblicato sui social network e che ha ricevuto tanti commenti e condivisioni."Questa è mia nipote Sarà con la sua bimba…sono di Tor Bella Monaca…da venerdì non abbiamo più notizie di loro…non sappiamo cosa sia successo, le autorità stanno indagando! Vi prego di condividere il più possibile, aiutateci a trovarle!" è l'appello della zia su Facebook.

Sara è alta 1 metro e 65 centimetri, ha capelli castani e occhi azzurri. Come segni particolari, che potrebbero agevolarne il riconoscimento ha vari tatuaggi: una tigre sull'avambraccio sinistro, una rosa con la scritta ‘mamma' sull'avambraccio destro, le iniziali A e C con un cuore sull'anulare sinistro. Pare che non abbia portato con sé i documenti. Al momento si ipotizza che si tratti di un allontanamento volontario, ma non se ne conosce il motivo. Chiunque l'avesse vista o avesse notato una ragazza che assomiglia alla sua descrizione ed è in compagnia di una minore è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine.