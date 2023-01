Mamma e figlia scomparse da Tor Bella Monaca: ritrovate dai carabinieri, stanno bene Lieto fine per la scomparsa di mamma e figlia da Tor Bella Monaca. I carabinieri le hanno ritrovate ieri sera e stanno bene.

A cura di Alessia Rabbai

Mamma e figlia scomparse da Tor Bella Monaca a Roma sono state ritrovate. Entrambe stanno bene. Una vicenda che aveva dei contorni preoccupanti, ma che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine. A comunicare la notizia del ritrovamento è stato il compagno, il quale aveva lanciato una appello attraverso i social network. Ma ad oggi non si conoscono comunque i motivi della prolungata assenza della donna da casa. A renderlo noto la pagina Facebook della trasmissione ‘Chi l'ha visto?' condotta da Federica Sciarelli e in onda su Rai 3.

Secondo quanto si apprende mamma e figlia sono state trovate ieri sera, lunedì 23 gennaio, dai carabinieri. Di loro non si avevano più notizie dallo scorso venerdì 20 gennaio, quando la donna insieme alla bambina erano uscite di casa per fare una passeggiata. Nulla nel suo comportamento poteva far presagire che non sarebbero rientrate. Così i famigliari preoccupati della loro assenza hanno dato l'allarme, denunciandone la scomparsa e chiedendo aiuto ai cittadini anche tramite i social network.

Mamma e figlia scomparse da Tor Bella Monaca sono state ritrovate

‘Chi l'ha visto?' ha pubblicoato la notizia del ritrovamento nella tarda mattinata di oggi. Sono tantissimi i commenti degli utenti, che con il passare delle ore hanno seguito gli aggiornamenti della vicenda, con la speranza che mamma e figlia stessero bene e potessero presto tornare a casa.

"Che bellissima notizia" scrive Emanuela, "Sono molto contenta" scrive Patrizia. Gli utenti infatti nelle scorse ore hanno condiviso l'appello dei famigliari, insieme alle foto della mamma e della bambina, con la richiesta di diffonderle il più possibile, per aiutarli a ritrovarle.