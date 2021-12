Santo Stefano a Roma: cosa fare e come spostarsi il 26 dicembre in città Dagli eventi per adulti e bambini a come spostarsi a Roma a Santo Stefano. Ecco tutte informazioni per trascorrere il 26 dicembre in città.

A cura di Alessia Rabbai

Santo Stefano a Roma è una giornata di festa ricca di eventi in città. Il 26 dicembre i romani rimasti nella Capitale per Natale possono scegliere tra vari appuntamenti, tra mostre aperte e visite, oltre che godersi una giornata passeggiando tra le centralissime e illuminate vie dello shopping ammirando le luminare e l'albero di Natale a Piazza Venezia, ricordando però di indossare la mascherina, diventata obbligatoria anche all'aperto. Per spostarsi inoltre il piano dei trasporti delle festività natalizie in vigore fino al 9 gennaio prevede un potenziamento della rete sia metropolitana che di superficie, mentre per chi utilizza l'auto privata ci sono modifiche alle Ztl. Ecco tutti gli eventi per bambini e adulti e come spostarsi a Roma a Santo Stefano.

Mostre ed eventi a Roma del 26 dicembre

A Santo Stefano tra le iniziative per adulti a Roma partono le visite guidate alla Serra Moresca di Villa Torlonia, riaperto al pubblico lo scorso 8 dicembre. L'orario è dalle dalle ore 10 alle ore 15.30 e il costo del biglietto è 4 euro intero, ridotto 3. Sono cinque le mostre più belle da vedere a Roma durante le feste di Natale e il 26 dicembre: Inferno alle Scuderie del Quirinale, Klimt a Palazzo Braschi, All About Bansky al Chiostro del Bramante e Napoleone ultimo atto L’esilio, la morte, la memoria – Museo Napoleonico e L’eredità di Cesare e la conquista del tempo – Musei Capitolini. Per quanto riguarda le attività da fare con tutta la famiglia si può andare a pattinare sul ghiaccio su una delle piste istallate in città, visitare i villaggi o i mercatini di Natale.

Cosa fare con i bambini a Santo Stefano a Roma

Per quanto riguarda gli eventi per bambini Santo Stefano a Roma inizia con ‘Cosa c'è sotto l'albero?' nei Musei di Villa Torlonia al Casino Nobile dalle ore 9 alle ore 19, per bambini tra i 3 e gli 11 anni. Nel Museo di Casal de Pazzi in via Egidio Galbani 6 è in programma' Uomini a confronto', un laboratorio interattivo sull'evoluzione umana per i bambini dagli 8 fino ai 12 anni di età. A Natale tutti ai Fori Imperiale è a visita guidata gratuita da piazza Madonna di Loreto. Nei Musei Capitolini alle ore 16.30 per circa due ore c'è l'iniziativa ‘Un Natale alla ricerca di… capolavori nei Musei Capitolini!', una caccia al tesoro a squadre per bambini dai 7 ai 13 anni. Il Museo Civico di Zoologia in via Ulisse Aldrovandi 18 ospita alle ore 17 "Natale bestiale" per i bambini di 3 e 4 anni alla scopereta degli animali. Qua tutte le info degli eventi, con gli orari e i costi dei biglietti.

Orari di metro, bus, tram e treni a Roma il 26 dicembre

Il 26 dicembre, bus, tram e metropolitane seguono il normale servizio dei giorni festivi. Le ferrovie regionali possono seguire orari leggermente modificati rispetto alla programmazione festiva.

Varchi attivi e orari Ztl a Roma il 26 dicembre

Il 26 dicembre la Ztl Centro Storico (diurna) e la Ztl A1 Tridente non saranno attive, dunque è concesso l'accesso anche ai mezzi privati senza permessi, così come per Natale e il 1 gennaio 2022.