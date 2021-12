Natale 2021 a Roma: gli orari di metro, bus e treni il 24, 25 e 26 dicembre Il Campidoglio ha diffuso gli orari delle linee metro, dei bus e dei treni per la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano 2021 in base al piano trasporti dell’Atac.

A cura di Alessia Rabbai

Trasporto pubblico rafforzato per le feste di Natale a Roma. Il Campidoglio e Atac hanno messo a punto un piano speciale di mobilità nella Capitale, che vede il potenziamento dei trasporti il 24, 25 e 26 dicembre. In base al piano dei trasporti Atac ci sarà un incremento del servizio quello nella Capitale che resterà in vigore per le festività fino al 9 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 20.30. L'obiettivo è quello di agevolare gli spostamenti con il centro storico, le vie dello shopping, i centri commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali, cercando però al tempo stesso di garantire il distanziamento tra i passeggeri.

Orari metro a Roma per il 24, 25 e 26 dicembre

Venerdì 24 dicembre le linee metropolitane A, B e B1 e C saranno in servizio fino alle 21 poi sostituite a partire dalle 23.30 dai bus notturni. Sabato 25 dicembre presteranno invece servizio nelle fasce 8.30 – 13.00 e 16.30 – 21. Il 26 dicembre le metropolitane seguono il normale servizio dei giorni festivi.

Gli orari di bus e tram per il 24, 25 e 26 dicembre a Roma

Il servizio di superficie verrà potenziato il 24 dicembre, che sarà attivo fino alle ore 21 e dalle 23.30 successivamente con il servizio notturno di superficie. Il 25 dicembre, giorno di Natale, l'orario va dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 21. Il 26 dicembre bus e tram seguono il normale servizio dei giorni festivi. L'elenco delle linee potenziate di sabato e nei festivi è nelle seguenti riportate nelle tabelle:

Ferrovie Roma, gli orari dei treni 24, 25 e 26 dicembre 2021

Venerdì 24 dicembre la ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo e ferrovia Roma-Lido faranno le ultime corse alle ore 21. Sabato 25 dicembre la ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo e la ferrovia Roma-Lido rispetteranno i seguenti orari: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 21.00. Il servizio extraurbano ferrovia regionale Roma-Civita Castellana-Viterbo verrà riprogrammato. La linea ferroviaria Termini-Centocelle è attiva tra le 8.30 e le 13, mentre nel pomeriggio verrà sostituita dalla linea bus 105. Il 26 dicembre le ferrovie seguono il normale servizio dei giorni festivi, con orari che potrebbero subire lievi modifiche.