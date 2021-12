Orari ZTL a Roma a Natale e Capodanno: le strade chiuse dal 24 dicembre al 9 gennaio Spostamenti agevolati durante le feste di Natale a Roma per le auto private il 25, 26 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Ecco gli orari dei varchi Ztl diurni e notturni.

A cura di Alessia Rabbai

Il Piano dei trasporti a Roma cambia durante le festività natalizie 2021, in base alle esigenze dei cittadini. Il servizio di trasporto pubblico è potenziato, per agevolare gli spostamenti verso il centro storico e le vie dello shopping, verso i centri commerciali e luoghi di culto. Per favorire gli spostamenti anche dei veicoli privati inoltre, i varchi per la ZTL subiranno dei cambiamenti, in particolare nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Vediamo quali sono gli orari dei varchi di giorno e di notte a Roma da Natale a dopo l'Epifania.

ZTL a Roma, gli orari dei varchi diurni e notturni dal 25 dicembre al 9 gennaio