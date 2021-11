Mercatini di Natale 2021 a Roma: la mappa con date e orari Tra decorazioni, regali e dolci i mercatini di Natale a Roma sono un appuntamento tradizionale che ricorre con le festività. Ecco dove trovarne alcuni dei più belli in città.

A cura di Alessia Rabbai

I mercatini di Natale a Roma tornano dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19, che ne ha impedito l'allestimento per le misure prese lo scorso inverno per il contenimento dei contagi a seguito dell'emergenza sanitaria. Quest'anno i mercatini della Festa della Befana a Piazza Navona non si faranno e neanche i mercatini di Natale a Prati nello Spazio Eventi di via Tirso, perché ha chiuso. Le tradizionali bancarelle ospitano tanti artigiani, artisti e piccoli commercianti provenienti da diverse parti della Capitale, del Lazio e d'Italia, con articoli a tema natalizio e non, prodotti enogastronomici tipici e dolciumi. Ecco quali sono alcuni dei mercatini di Natale più belli a Roma.

Mercatini di Natale all'Auditorium Parco della Musica

All'Auditorium Parco della Musica sono allestiti i tradizionali mercatini di Natale nell'ambito della manifestazione ‘Christmas World', che animano lo spazio costruito da Renzo Piano. Un'occasione da non perdere per trascorrere del tempo di svago insieme agli amici o alla propria famiglia, alla ricerca di regalini a tema natalizio o di leccornie da gustare camminando. Gli appassionati possono approfittare della passeggiata per indossare gli stivaletti e accedere alla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Date e orari: dal 4 dicembre 2021, al 9 gennai 2022, aperto tutti i giorni dalle ore 10 fino alle ore 22.

Leggi anche La mappa delle chiusure per il G20 a Roma, quali strade e metro restano chiuse

Dove: Via Pietro de Coubertin, 30 zona Villaggio Olimpico

Mercatini di Natale al Vintage Market di via Tuscolana

Al Vintage Market di via Tuscolana a Roma è tutto pronto per ospitare i visitatori per i mercatini di Natale con tre weekend in uno spazio di 600 metri al chiuso. Da una parte la struttura prevede una sezione dedicata prettamente ai prodotti gastronomici locali, dall'altra un'area a tema ‘vintage e a riuso', con una parte artigianale dove trovare accessori e gioielli, decori per la casa e bimbi. Sono anche previsti laboratori per i più piccoli.

Date e orari: 4/5, 11/12 e 18/19 dicembre dalle ore 10 alle ore 20

Dove: Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa (Via Tuscolana 179)

Mercatini di Natale a Cinecittà World

A Cinecittà World è già Natale: il parco divertimenti di Roma Sud è già allestito a tema da inizio novembre. Tra le varie attrazioni per grandi e piccini ci sono i mercatini natalizi.

Date e orari: dal 6 novembre 2021 al 9 gennaio 2021 dalle ore 11 fino alle ore 19 aperto sempre nei festivi il sabato e la domenica, mentre per gli infrasettimanali è aperto l'8 dicembre, il 27, 28 e 29 dicembre e dal 3 al 7 gennaio.

Dove: Via Irina Alberti zona Cinecittà

Solara Garden a Casal Palocco

Al Solara Garden di Casal Palocco, un negozio di articoli natalizi più che veri e propri mercatini, è possibile trovare decorazioni per tutti gusti. Gli allestimenti sono disposti su uno spazio al coperto di 4mila metri quadri, con varie stanze ed ambientazioni. È possibile trovare decorazioni per la casa di vario tipo, dal tradizionale albero da addobbare a luci, oggetti più particolari con colori di tendenza. Si possono richiedere anche decorazioni personalizzate, come allestimenti di negozi e case private.

Date e orari: dal 16 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19.30 orario continuato

Dove: Via di Macchia Saponara, 247/249 zona Casal Palocco