Natale nei Musei a Roma: tutti gli eventi per bambini e adulti a dicembre Natale nei Musei è la rassegna che intrattiene adulti e bambini dal 23 dicembre fino al 9 gennaio organizzata dai Musei in Comune della città di Roma. Scopriamo le attività previste da Natale fino a fine dicembre.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook "Musei in Comune Roma"

Le festività di Natale sono tornate e con loro anche le tante iniziative offerte dalla città di Roma Capitale. Oltre ai magici villaggi di Babbo Natale, ai tanti e deliziosi mercatini natalizi e alle tante attività previste nella città di Roma e nelle zone vicine nelle giornate di festa, anche la rete dei Musei in Comune, quelli civici di Roma, si è attivata per pianificare visite straordinarie e laboratori per i più piccini. La rassegna, presentata nella giornata del 17 dicembre scorso come "Natale nei Musei", offre un corposo calendario di attività didattiche, visite guidate, spettacoli, giochi e passeggiate itineranti per coinvolgere davvero tutti e tutte, siano soli o accompagnati dalla propria famiglia. Dopo la giornata introduttiva del 23 dicembre, la programmazione riprende a partire da domenica 26 dicembre fino al 30 dicembre e poi, nuovamente, dal 2 al 9 gennaio senza ulteriori stop. Nella giornata del primo gennaio, invece, le sale e i musei si prestano ad accogliere i visitatori in occasione del Capodarte 2022, un insieme di eventi diffusi in oltre 50 spazi della città.

Per prendere parte alle attività e ai laboratori previsti nel corso di Natale al Museo, è necessario essere muniti di mascherina e green pass secondo le misure anticontagio vigenti ed è richiesta la prenotazione. Le attività sono gratuite, ma talvolta è necessario il pagamento del biglietto di ingresso del museo: resta valida, nel caso in cui ne foste in possesso, la possibilità di accedere agli eventi gratuitamente presentando la tessera dei Musei in Comune, MiC (ma anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione). Vediamo, adesso, tutte le iniziative programmate dal 26 al 30 dicembre.

Tutti gli appuntamenti di Natale nei Musei di domenica 26 dicembre

La giornata di Santo Stefano, domenica 26 dicembre, che ci accoglie dopo i primi due giorni di festa, parte alle ore 9. Il primo appuntamento da segnalare è "Cosa c'è sotto l'albero?", ospitato nei Musei di Villa Torlonia al Casino Nobile dalle ore 9 alle ore 19, quando bambini e bambine di un'età compresa fra i 3 e gli 11 anni possono mettersi alla prova con la caccia all'opera: ad ogni partecipante viene dato un alberello con l'immagine dell'opera del museo che deve trovare e un kit di stickes con cui decorarlo. Come si legge nel sito: "Ogni alberello è strettamente personale e non può essere toccato se non da ogni singolo partecipante o gruppo familiare coinvolti nel gioco, in ottemperanza alle norme anti-covid." L'attività è gratuita, ma il costo del biglietto di ingresso è quello applicato secondo le normali tariffe.

Alle ore 10, stavolta per partecipanti a partire dagli 8 fino ai 12 anni di età, si tiene nel Museo di Casal de Pazzi, in via Egidio Galbani 6, "Uomini a confronto", un laboratorio interattivo sull'evoluzione umana. In questo caso sia l'attività che l'ingresso nel museo sono gratuite.

Attività gratuita al prezzo di ingresso del museo (6 euro il biglietto intero e 5 quello ridotto) è Il paesaggio incantato: arte e botanica nella Casina delle Civette alle 11.30. Questa, stavolta, si presenta come una doppia visita a cui possono partecipare sia adulti che bambini: mentre i più piccoli scoprono le leggende sulla flora e sulla fauna presenti nell'edificio della Casina, i grandi ricevono un approfondimento su temi di botanica, arte, storia e sugli elementi decorativi e architettonici dell'edificio.

La Casina delle Civette

A Natale tutti ai Fori Imperiale è, invece, la visita guidata gratuita (a fronte del pagamento del biglietto con la tariffazione vigente: 4 euro l'intero e 3 quello ridotto) a partire da piazza Madonna di Loreto: un'ora e mezza in cui, oltre all'analisi storica e artistica del luogo, sono raccontati aneddoti e curiosità.

La giornata si chiude con gli ultimi due appuntamenti dedicati ai più piccoli. In piazza del Campidoglio, nei Musei Capitolini, è prevista alle ore 16.30 per circa due ore l'iniziativa "Un Natale alla ricerca di… capolavori nei Musei Capitolini!", una caccia al tesoro a squadre per bambini dai 7 ai 13 anni che hanno il compito di cercare le sculture all'interno delle sale. Una volta conclusa la ricerca e dato un premio simbolico ai vincitori, i ragazzi e le ragazze potranno immaginarsi creatori museali. L'iniziativa è gratuita, ma anche stavolta è necessario pagare il biglietto di ingresso (11,50 euro l'interno e 9,50 il ridotto)

Per i più piccini, 3-4 anni, invece, il Museo Civico di Zoologia in via Ulisse Aldrovandi 18 ospita alle ore 17 "Natale bestiale", occasione in cui scoprono gli animali che vivono negli ambienti polari: la tariffazione vigente prevede il costo di 7 euro per il biglietto intero e di 5,50 per quello ridotto, mentre l'iniziativa è gratuita.

Lunedì 27 dicembre: le iniziative della settimana

Il primo evento della settimana che segue il Natale è un evento online organizzato dal Museo dell'Ara Pacis. Gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, il laboratorio, "All’Ara Pacis la natura in festa!", è dedicato a bambini di 3 o 4 anni che, oltre a scoprire la figura di Augusto, possono mettersi alla prova per giocare e realizzare piccoli lavoretti sui colori primari (per questa ragione sono richiesti colori a dita, blu, giallo e rosso; piattini di carta; fogli di carta da disegno colore bianco; pennelli; tubicini di cartone (vecchi rotoli di carta igienica o carta scottex vuoti) e carta assorbente.

Alle ore 11, invece, si tiene la visita guidata gratuita in un itinerario alla scoperta di poeti, pittori, musicisti ed intellettuali stranieri che hanno vissuto nella capitale: l'appuntamento per iniziare "I luoghi del Grand Tour a Roma. Sulle tracce di celebri artisti" è in piazza del Popolo.

Nuovo appuntamento nei Musei Capitolini anche per la giornata di lunedì 27 dicembre: alle ore 17, infatti, si tiene la visita guidata di un'ora e mezza "Conosci i capolavori di Palazzo Nuovo?" pensata per intrattenere gli accompagnatori dei bambini che, dalle 16.30, iniziano il laboratorio "C’erano una volta una Lupa e due Gemelli…" per avvicinare i più piccoli alla Roma Antica.

Musei Capitolini

Martedì 28 dicembre: un calendario ricco di programmi

La giornata si apre alle ore 10 al Museo di Casal De' Pazzi con ingresso, attività e gioco gratuiti: qui grandi e piccini possono tentare la sorte per vincere i premi della tombola "Ambo, terno, quaterna…rio!" i cui numeri sono abbinati ai personaggi, alle piante e gli animali del museo.

Attività e museo gratuiti anche al Museo delle Mura, in via di Porta San Sebastiano 18 con il laboratorio per famiglie "Frammenti di mura", a partire dalle ore 11: dopo la visita al museo, tutti i partecipanti danno il via ad una caccia al tesoro, con indizi nascosti nella struttura e la costruzione, alla fine, di un kapla (tutto, ovviamente, avviene tenendo conto delle norme covid, con materiale sterilizzato).

Alla stessa ora si tiene anche il laboratorio a distanza "Dalla Terra alla Forma": dopo aver mostrato ai ragazzi, dai 6 ai 12 anni, alcune opere in ceramica conservate nei Musei Civici di Roma, sono loro a creare il loro oggetto utilizzando 1 panetto di argilla o in alternativa das e altri materiali per decorare come piccole pigne, foglie o ramoscelli. Sono richiesti anche un supporto o, in alternativa, una superficie bianca lavabile; strumenti per la lavorazione dell'argilla o alternative simili; una riga o righello di almeno 20 cm; una matita per incidere e qualsiasi oggetto che possa lasciare un’impronta come fosse un sigillo su di una superficie (noci o altri frutti con guscio che presentino una superficie interessante).

Attività e ingresso gratuito al Museo Napoleonico in Piazza di Ponte Umberto I, in occasione del laboratorio "Natale in Casa Bonaparte / Atelier della Carta": a partire dalle ore 15, dopo la visita sul tema della carta, segue l'ora di attività didattica sugli acquerelli e sui ritratti.

In via Ostiense 106, nella Centrale di Montemartini, alle ore 17 è programmata la visita guidata gratuita per famiglie sull'arte dei mosaici "Colori dei romani. I mosaici in mostra spiegati ai più piccoli" in occasione della mostra "Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline". La visita guidata è gratuita a fronte del pagamento del biglietto della mostra: l'intero costa 10 euro e il ridotto 9.

L'ultimo appuntamento della giornata è, infine, quello al Museo di Roma in Trastevere, in piazza Sant'Egidio alle ore 17 ed "Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale": l'incontro e l'entrata nella zona in cui esso si tiene sono gratuiti.

Museo della Centrale di Montemartini

Metà settimana: gli appuntamenti con Natale al Museo di mercoledì 29 dicembre

La giornata di mercoledì 29 dicembre si apre con la seconda attività organizzata dal Museo Napoleonico Roma à la française, per le ore 11. L'appuntamento, rivolto a grandi e piccini, propone un itinerario nei luoghi della città di Roma che sono stati interessata dalla politica urbanistica dell’amministrazione francese nella Roma tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento: si parte da alcune sale del museo per poi arrivare fino alla zona del Pincio.

Alla stessa ora, ospitato nel Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, in Largo di Porta San Pancrazio, inizia "Caccia al Regno", un laboratorio dedicato ai bambini fra i 9 e i 12 anni sul tema della nostra nazione: i bambini diventano piccoli patrioti e trovando dettagli e indizi e sciogliendo indovinelli possono comporre l'Italia unita, territorio dopo territorio.

A partire dalle ore 17 si aprono nuove visite guidate ai Mercati di Traiano, in via Quattro Novembre, per l'incontro "Natale con Traiano!": anche in questo caso la visita è gratuita, ma l'ingresso al museo si paga seconda la tarrifazione vigente che prevede il costo di 11, 50 euro il biglietto intero e 9,50 il ridotto (che si riducono di un euro per i residenti nella città di Roma).

L'ultima giornata di dicembre di Natale al Museo

L'ultima giornata di Natale al Museo di dicembre (nonché del 2021) inizia alle ore 11 al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, nell'omonima via, con l'iniziativa "Arte e Psicologia. L'artista traspone nel marmo l'anima del soggetto", una doppia visita per bambini e accompagnatori sule scultura e la vita del protagonista del museo. A questo, si aggiunge anche un breve focus sulla mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica. Stavolta sia la visita che l'ingresso al museo sono gratuiti.

La Galleria di Arte Moderna di via Francesco Crispi (da non confondere con quella di Arte Moderna e Contemporanea GNAM all'interno di Villa Borghese) alle ore 16 propone la visita "Il chiostro racconta – Materia Nova" che si svolge nel chiostro-giardino e nel percorso espositivo del museo, dove ora è ospitata anche la mostra "Materia Nova. Roma nuove generazioni a confronto": la visita è gratuita, l'ingresso è possibile previo pagamento del biglietto che costa 7,50 per quanto riguarda l'intero e 6, 50 per il ridotto, ma per i residenti a Roma è prevista un'ulteriore riduzione di un euro su entrambi i prezzi.

A chiudere la carrellata di questa prima parte di rassegna Natale al Museo c'è "Alberto Biasi. Tuffo nell'arcobaleno – Laboratorio per famiglie" al Museo dell'Ara Pacis, sul Lungotevere Augusto. In occasione dell'omonima mostra, è organizzata una mostra fra le opere esposte e attività dedicate a bambini dai 5 ai 10 anni che sono invitati a giocare con materiali, forme, luce, spazio.

Natale al Museo: il calendario della Serra Moresca

Per la rassegna Natale al Museo, infine, il complesso della Serra Moresca di Villa Torlonia, riaperto finalmente al pubblico lo scorso 8 dicembre, ha in programma una serie di visite guidate gratuite nelle strutture (la serra, la Torre Moresca e la grotta artificiale). Il costo che ogni visitatore paga, è quello standard di ingresso alla struttura (intero 4 euro, ridotto 3). Si comincia a Santo Stefano, nella giornata di domenica 26 dicembre, dalle ore 10 alle ore 15.30 per fermarsi e chiudere il lunedì. Si riprende, sempre con le visite gratuite dalle 10 alle 15.30 da martedì 28 dicembre fino al 30 compreso.