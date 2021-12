Cosa fare a Roma per Natale 2021, 5 eventi da non perdere per bambini e adulti La capitale ha davvero molti eventi da offrire a cittadini e turisti nel periodo natalizio. Scopriamone 5 per bambini e adulti nella magica cornice di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Natale ormai è arrivato e porta con sé la voglia di partecipare ad eventi a tema: sono molte le iniziative, infatti, che la città di Roma ha organizzato per le giornate del 24 e del 25 dicembre e non solo per intrattenere e divertire grandi e piccini. Oltre al sempreverde Luneur Park che, per il periodo natalizio dal 4 dicembre al 9 gennaio, prevede l'ingresso gratuito nel parco divertimenti e il biglietto per le giostre illimitate a 20 euro con registrazione online e 23 euro per quelle in cassa, a Il fantastico Castello di Babbo Natale, sono molti i mercatini natalizi organizzati sul territorio cittadino e ai villaggi di Babbo Natale allestiti per allietare le giornate dei più piccini, sono molti gli eventi in programma per queste festività natalizie: scopriamone 5.

Il castello delle curiosità

Nella suggestiva cornice del castello di Santa Severa, che si trova nel comune di Santa Marinella ed è facilmente raggiungibile dalla città di Roma in meno di un'ora, nel periodo immediatamente successivo al Natale sono previsti 4 appuntamenti imperdibili organizzati da Margot Theatre con il contributo della Regione Lazio: quello che sorge sull'antica città etrusca di Pyrgi, per le feste di Natale diventa "Il castello delle curiosità" e apre le porte ai bambini e alle bambini in una veste tutta nuova. Ai racconti educativi sul mondo della fisica, della natura e della Costituzione italiana si affiancano anche laboratori pratici e attività, sia didattiche che di gioco, a tema.

Date e orari : Spettacoli e laboratori si tengono a partire dalle ore 17. Per domenica 26 dicembre si prevedono lo spettacolo e il laboratorio"Primi passi di fisica"; il 27 dicembre lo spettacolo "Mary Poppins e la vigilia di Natale"; il 28 dicembre lo spettacolo "Il giardino del mondo" e i laboratori "Il teatro della natura" e "Grazie alle api" e, per concludere, il 2 dicembre lo spettacolo "Le parole della Costituzione" e il laboratorio "La città che vorrei"

: Spettacoli e laboratori si tengono a partire dalle ore 17. Per domenica 26 dicembre si prevedono lo spettacolo e il laboratorio"Primi passi di fisica"; il 27 dicembre lo spettacolo "Mary Poppins e la vigilia di Natale"; il 28 dicembre lo spettacolo "Il giardino del mondo" e i laboratori "Il teatro della natura" e "Grazie alle api" e, per concludere, il 2 dicembre lo spettacolo "Le parole della Costituzione" e il laboratorio "La città che vorrei" Dove : Castello di Santa Severa, SS1 Km 52, 00058 Santa Severa

: Castello di Santa Severa, SS1 Km 52, 00058 Santa Severa Costi : Ingresso gratuito

: Ingresso gratuito Altre informazioni: per accedere è necessaria la prenotazione tramite email info@form-azione.info ed essere in possesso del Super Green Pass.

Vittoriano e Palazzo Venezia Vive

Tornando nella città di Roma, proprio davanti all'albero di Natale più chiacchierato d'Italia, il mitico Spelacchio, anche il Vittoriano e Palazzo Venezia si concedono a residenti e turisti nel periodo natalizio. Oltre alle visite guidate che possono essere effettuate a partire dal primo gennaio ogni weekend, per la rassegna "Vittoriano e Palazzo Venezia Vive", sono numerosi gli eventi in programma. Dal 26 al 30 dicembre, ad esempio, sono previste le aperture serali straordinarie e gratuite fino alle 22.30 per visitare il luogo con 4 diversi percorsi guidati: uno dedicato all'edificio; uno all'architettura dal Quattrocento al Novecento; il terzo porta ad analizzare i messaggi e i simboli celati nel monumento e, infine, l'ultimo porta a studiare l'arte e la propaganda nella capitale, tra stile classico e Liberty.

In quello stesso periodo, inoltre, dal 28 al 9 dicembre fino al 9 gennaio, molti sono anche appuntamenti speciali e le visite animate per un pubblico di famiglie con bambini: l'accesso, anche in questo caso, è gratuito e, per fare in modo che gli eventi possano essere più inclusivi possibile, sono tradotti anche in LIS, Lingua Italiana dei Segni. Fra questi "VIVE in una mappa", un percorso che, fra l'architettura rinascimentale, permette ai bambini di creare una mappa emotiva di famiglia; "Cartoline da Palazzo Venezia", un viaggio nel tempo per riscoprire l'aspetto del palazzo nel corso della storia e, infine, "Vittoriano tra arte e architettura".

Date e orari: Dal 26 al 30 dicembre visite guidate serali fino alle 22.30; dal 28 dicembre al 9 gennaio iniziative e laboratori con bambini

Dal 26 al 30 dicembre visite guidate serali fino alle 22.30; dal 28 dicembre al 9 gennaio iniziative e laboratori con bambini Dove: Vittoriano e Palazzo Venezia a Piazza Venezia

Vittoriano e Palazzo Venezia a Piazza Venezia Costi: Ingresso gratuito

I musei civici di Roma e le iniziative dedicate ai bambini

Ospitati all'interno delle sale dei musei civici della capitale, grandi e piccini possono godersi una scorpacciata di arte e attività didattiche divertenti anche nei giorni immediatamenti successivi al Natale, come si legge sul sito ufficiale dei Musei in Comune, all'iniziativa "Natale nei Musei". Molte le proposte dedicate anche ai bambini e alle bambine dai tre anni in su, come quella alla al Museo Civico di Zoologia in via Ulisse Aldrovandi, nella giornata del 26 dicembre, "Natale bestiale" o come il laboratorio "Natale in Casa Bonaparte / Atelier del Legno" riservato a bambini e bambine un po' più grandi, dai 6 ai 12 anni, al Museo Napoleonico in piazza di Ponte Umberto I il 4 gennaio.

Date e orari: dal 23 dicembre al 9 gennaio, orari vari

dal 23 dicembre al 9 gennaio, orari vari Dove: nei musei civici di Roma (vari indirizzi) e online

nei musei civici di Roma (vari indirizzi) e online Costi: le attività sono gratuite, ma ove previsto sarà applicata le tariffe vigenti

le attività sono gratuite, ma ove previsto sarà applicata le tariffe vigenti Altre informazioni: Per accedere è necessario essere muniti di green pass e aver prenotato il proprio posto

Auditorium Christmas World

Un mondo in miniatura nel periodo di Natale, invece, è quello che trovano i visitatori dal 22 dicembre al 9 gennaio all'Auditorium Parco della Musica al civico 30 di via Pietro de Coubertin. Nella splendida cornice che, fra le altre cose, ogni autunno ospita il Festival del Cinema di Roma, grandi e piccini possono passeggiare per il mondo partendo da Roma e arrivando al Polo Nord, passando per alcune delle città più famose del mondo occidentale nel Christmas World dell'Auditorium. Passando per New York si può scegliere di pattinare nel Rockfeller oppure di visitare, nell'area di Londra, il Portobello Market. Le città a disposizione per le vostre visite sono anche Berlino e Parigi a cui si aggiungono tutte le attività: i laboratori; i workshop; il Teatro dei Piccoli con le sua marionette; i concerti live; gli spettacoli, natalizi e non solo; l'area dei Kapla, per costruire con il legno; il Food Court per un viaggio gastronomico; il Light Zoo e il Light Tunnel per poi concludere con lo Snow Village e il Baby Village. Visitare l'Auditorium Christmas World è possibile con l'organizzazione in fasce orarie di ingresso e il numero contingentato di persone che arriva a 3000, fatta eccezione per il 24 e il 31 dicembre e l'ultimo weekend (8-9 gennaio) in cui si raggiungono le 3500 e per la giornata di Natale in cui si arriva al picco di 4000.

Date e orari: dal 23 dicembre al 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 21, fatta eccezione per: il 24 e il 31 dicembre che prevedono chiusura alle 18; l'ultimo weekend (8-9 gennaio) che prevede la chiusura alle 20 e la giornata di Natale che, invece, pur chiudendo alle ore 21, apre alle 15.

dal 23 dicembre al 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 21, fatta eccezione per: il 24 e il 31 dicembre che prevedono chiusura alle 18; l'ultimo weekend (8-9 gennaio) che prevede la chiusura alle 20 e la giornata di Natale che, invece, pur chiudendo alle ore 21, apre alle 15. Dove: Auditorium Parco della Musica, via Pietro de Coubertin 30

Auditorium Parco della Musica, via Pietro de Coubertin 30 Costi: Biglietto intero 12 euro, biglietto ridotto 10, con un euro di prevendita nel caso in cui si decide di acquistare online

Biglietto intero 12 euro, biglietto ridotto 10, con un euro di prevendita nel caso in cui si decide di acquistare online Altre informazioni: Per accedere è necessario essere muniti di green pass e aver prenotato il proprio posto

Presepi e abeti: i simboli della tradizioni in Vaticano

Se siete affezionati alle tradizioni natalizie, inoltre, nella giornata di Natale (e non solo) potete visitare con i vostri bambini e le vostre bambine i simboli delle festività, come l'abete e il presepe, nel suggestivo scenario di piazza San Pietro. L'abete che è arrivato come ogni anno dal Trentino è stato acceso, come da tradizione cristiano-cattolica, lo scorso 8 dicembre e troneggia al centro della piazza vicino al presepe. Quest'anno, però, a questi simboli si è aggiunta anche la mostra dei 100 presepi ospitata sotto al colonnato del Bernini: qui i visitatori posso scoprire 126 presepi realizzati da artigiani e artigiane provenienti da moltissimi Paesi del mondo, fra cui Ungheria, Kazakistan, Perù, Indonesia, Uruguay, Colombia, Stati Uniti, Taiwan. Fra i presepi più curiosi, sicuramente, quello creato utilizzando la cioccolata e quello all'interno di un vecchio autobus dell'Atac.