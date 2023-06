Sanità di nuovo commissariata nel Lazio, Rocca ammette il rischio: “Colpa dei 10 anni di D’Amato” Il presidente della Regione Lazio ammette il rischio commissariamento sulla Sanità: “È perché veniamo da 10 anni di D’Amato. Quindi l’ex assessore dovrebbe guardare a sé stesso e non a me”.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio c'è il rischio concreto di un nuovo commissariamento della Sanità. Il presidente Francesco Rocca ha dichiarato che a dicembre 2022 il debito in quel settore ammontava a 218 milioni di euro e la previsione per il 2023 è che arrivi a 738 milioni di euro. Numeri che, secondo l'ex assessore di Zingaretti, Alessio D'Amato, certificano il ricorso ad un nuovo commissariamento.

Rocca oggi ha dichiarato: "Se c'è questo rischio, è perché veniamo da 10 anni di D'Amato. Quindi dovrebbe guardare a sé stesso e non a me che sto cercando di aggiustare una sanità che è stata strappata e lacerata dalle politiche dell'ex assessore D'Amato. Quindi, ora si tratta di riconnetterla ai nostri tessuti, di renderla inclusiva, di portarla più vicina alla gente".

Per il presidente della Regione Lazio "ci vorrà del tempo, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma di sicuro D'Amato farebbe bene a stare un attimo in riflessione e in silenzio per un periodo per riflettere sui tanti errori commessi e le opportunità mancate. Noi stiamo facendo emergere i conti per quello che sono".

Il tavolo al Ministero dell'Economia si è svolto a fine aprile, ha ricordato Rocca, " quindi è ridicolo pensare che sia responsabilità di questa amministrazione. Adesso vediamo quali saranno gli esisti del tavolo, stiamo aspettando il verbale del Mef".

A fine anno, spiegava in una nota D'Amato, il tavolo tecnico di verifica accerterà, per la prima volta dopo 10 anni, un disavanzo superiore alla soglia di allerta del 5 per cento del Fondo Sanitario. Cioè oltre i 700 milioni di euro, come dichiarato dallo stesso Rocca. In questo modo verrà superato il disavanzo del 2013, che fu di 669 milioni di euro. "Questo inevitabilmente comporterà il ritorno al regime di commissariamento che scatta per due motivi, il primo quando si supera l'allert del 5 per cento, il secondo quando non vengono garantiti i livelli essenziali di assistenza".

Nel 2020, ricordiamo, la Sanità della Regione Lazio è uscita da un commissariamento lungo dieci anni.