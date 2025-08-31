Sabato di sangue sulle strade di Roma e provincia, due morti a distanza di un’ora in incidenti

Cresce il numero delle vittime della strada tra Roma e la sua provincia. Due solo ieri a distanza di un’ora: in zona Pisana un motociclista 63enne è morto in un incidente con un’auto, mentre ad Ardea una macchina ha ucciso un pedone.

Immagine di repertorio

Due morti e due feriti gravi è il bilancio degli incidenti avvenuti ieri tra Roma e la sua provincia. Un sabato di sangue, ancora vittime della strada, che si aggiungono alle cifre del 2025. Sui sinistri è intervenuto il consigliere regionale di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato, che ha definito la sicurezza stradale "una vera e propria emergenza per le troppe vite e famiglie spezzate".

D'Amato chiede "che sia approvata la proposta di legge Lazio Strade Sicure, in modo da realizzare le azioni concrete previste e investire seriamente sulla prevenzione e l’educazione stradale. Roma e il Lazio hanno la maglia nera in Italia e bisogna fare di più: non si può restare inermi davanti a questa mattanza". Nel frattempo in Campidoglio in questi giorni si parla della Zona 30 in tutto il centro storico di Roma e lungo alcune strade della città, di attraversamenti rialzati e autovelox. Tutte iniziative per contenere la velocità.

Marco Lo Russo morto in moto nell'incidente alla Pisana

La prima vittima è Marco Lo Russo, un motociclista sessantatrenne, morto in un incidente lungo via San Giovanni Eudes nel quartiere della Pisana a Roma. Intorno alle ore 14 era in sella alla sua moto Bmw quando si è scontrato con una Smart condotta da un trentottenne. L'impatto è stato violento, Lo Russo è stato sbalzato dal veicolo a due ruote ed è finito sull'asfalto, il decesso sarebbe sopraggiunto praticamente sul colpo.

L'automobilista è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario con l'ambulanza e trasportato all'ospedale San Camillo. Via San Giovanni Eudes è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire agli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Monteverde di svolgere i rilievi in sicurezza. L’automobilista, come da prassi, è stato sottoposto ai test di alcol e droga.

Auto uccide un pedone ad Ardea

A circa un'ora di distanza dalla morte di Marco Lo Russo un uomo è morto in un investimento. Erano le ore alle 15 sulla via Severiana a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, quando un'auto Hyundai ha travolto due pedoni, che camminavano all’altezza di via Colli Marini. Una delle due persone è deceduta, mentre l'altra è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Alla guida della macchina c'era un quarantacinquenne. A svolgere i rilievi gli agenti della polizia locale, pare che il conducente abbia perso il controllo della vettura a causa della velocità elevata.