Ztl a Roma, il centro storico sarà “Zona 30”: quando e in quali strade sarà attivo il limite di 30 km orari

Zona 30 nel centro storico di Roma è uno dei provvedimenti messi in atto dal Campidoglio. La delibera è pronta, entrerà in vigore tra novembre e dicembre 2025. Ci saranno autovelox, telecamere e tutor per ridurre gli incidenti.

In tutto il centro storico di Roma il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari. Considerando i tempi tecnici, la cosiddetta "Zona 30" entrerà in vigore tra novembre e dicembre 2025, una misura messa a punto per far fronte all'emergenza incidenti stradali. Il Campidoglio ha studiato un piano, la delibera ora attende le firme, che arriveranno a inizio settembre. Un provvedimento già messo a punto a Bologna ad esempio, a Roma l'intenzione è di applicare il limite prima in tutto il centro storico e poi di estenderlo anche lungo strade più periferiche, dove si sono registrati incidenti.

Autovelox mobili e fissi e divieti

"Stiamo lavorando a un programma per fronteggiare l'emergenza incidenti stradali, per inserire la ‘Zona 30' non solo nel centro storico, ma anche in altre zone della città – spiega contattato da Fanpage.it l'assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma Capitale Eugenio Patanè – Lo faremo attraverso l'installazione di autovelox mobili e fissi e divieti, per controllare il rispetto dei limiti da parte degli automobilisti.

Provvedimenti necessari per cercare di contenere il numero di vittime della strada, che a Roma è in calo, ma ancora troppo alto. Per intervenire è necessario ridurre la velocità e sanzionare chi non rispetta le regole". Particolarmente sorvegliate saranno oltre al centro storico strade nevralgiche come la Tangenziale Est, via del Mare, via Cristoforo Colombo.

Quando sarà attiva la "Zona 30" e in quali strade

La "zona 30" sarà attiva a partire da novembre/dicembre 2025 in tutto il centro storico e lungo alcune strade dei vari municipi, eccone alcune tra le prime 52:

II Via Reggio Calabria

II Via del Castro Laurenziano

II Via di Villa Ada

IV Via Filippo Meda

IV Via Recanati

V Via di Villa Serventi

V Via del Pigneto Altezza civico 104, da C.ne Casilina a Via Castruccio Castracane

V Viale Agosta

V Via delle Robinie

V Via Achille Vertunni

VII Viale San Giovanni Bosco

VII Via Giuseppe Salvioli

VII Via Amantea

VII Via Genzano

VII Piazza di Villa Fiorelli

VIII Via dell'Arcadia

VIII Via Andrea Di Bonaiuto

XII Via Giacinto Carini

XII Via Guido Guinizelli

XII Largo Alfredo Oriani

XII Via Alessandro Crivelli

XII Via Giovanni de Calvi

XII Via Ludovica Albertoni

XII Via Luigi Zambarelli

XIII Via della Cellulosa

XIII Via della Madonna del Riposo

XIV Via Pietro Gasparri

XIV Via Pietro Maffi

XV Via San Godenzo

Telecamere ai semafori per chi passa con il rosso

Un altro aspetto al quale deve far fronte il Campidoglio è il passaggio dei veicoli con il semaforo con il rosso. "Certi automobilisti attraversano il semaforo nonostante sia rosso, approfittando del fatto che non ci siano le telecamere. Per far fronte a ciò abbiamo già montato undici Vista Red e lo faremo su altri quindici incroci". Il Campidoglio dunque ha intenzione di mettere in campo trasversalmente tutte le misure necessarie per cercare di abbassare i numeri delle vittime della strada. Sul divieto dell'uso del telefonino alla guida il nuovo codice della strada prevede già multe salate con il pagamento di sanzioni fino a 1.400 euro e la sospensione della patente di guida per tre mesi.