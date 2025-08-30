Auto travolge due persone ad Ardea: un morto e un ferito

Un uomo deceduto sul colpo, un altro ferito gravemente: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 30 agosto, ad Ardea, in provincia di Roma; l'investitore, un 45enne, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi; la sua posizione è al vaglio. Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri, indagini in corso per fare chiarezza sull'accaduto. L'incidente è avvenuto nella frazione di Tor San Lorenzo, in via Monti Santa Lucia, intorno alle 15.

La dinamica è al momento in fase di ricostruzione: non è chiaro se le vittime stessero attraversando la strada o se stessero camminando ai margini della carreggiata. Il conducente dell'automobile, una Hyundai, avrebbe centrato i due mentre procedeva ad alta velocità, probabilmente dopo avere perso il controllo della vettura; dopo il primo impatto col parabrezza sarebbero stati sbalzati a terra a diversi metri di distanza.

Quando i soccorsi sono arrivati, poco dopo, per uno dei due investiti non c'era più nulla da fare: è verosimilmente morto sul colpo, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso; è stata disposta l'autopsia e il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'altro, invece, ferito e in condizioni gravi, è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso. Il conducente dell'automobile avrebbe riportato ferite non preoccupanti. L'automobile è stata sequestrata. A seguito dell'incidente è stato necessario chiudere temporaneamente la strada in entrambe le direzioni. I rilievi sono affidati alla Polizia Locale di Ardea, supportati dai carabinieri della Compagnia di Anzio per la gestione della viabilità.