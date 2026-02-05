Ruba una bici nella parrocchia di Garbatella: condanna esemplare a 4 anni di carcere

La chiesa di San Francesco Saverio a Garbatella (Foto da Google Maps)

Quattro anni di reclusione per il furto di una bicicletta. È la durissima pena inflitta oggi dal Tribunale di Roma a un uomo di 53 anni, riconosciuto colpevole di aver rubato una mountain bike custodita all’interno della parrocchia di San Francesco Saverio, nel quartiere Garbatella a Roma. La decisione è arrivata al termine del processo davanti al giudice monocratico, che ha acconsentito alla pena richiesta dal pubblico ministero Gianluca Mazzei.

Il furto nel 2022, ladro condannato a quattro anni

I fatti contestati risalgono al pomeriggio del 7 maggio 2022. Intorno alle 16, il parroco della chiesa, don Alessandro, e il proprietario della bicicletta si erano presentati presso la stazione dei carabinieri della Garbatella per sporgere denuncia. La bici – una mountain bike nera con inserti verdi – era sparita dal magazzino della parrocchia poche ore prima. Come riporta Repubblica, nella denuncia i due avevano anche indicato un possibile responsabile, descritto come una persona ben conosciuta nel quartiere e con numerosi precedenti.

Il 53enne era stato riconosciuto dall’addetto alla sorveglianza e alle pulizie della canonica, il quale aveva assistito direttamente alla scena e aveva immediatamente avvertito il parroco e il proprietario del mezzo. Secondo quanto riportato negli atti, il 53enne si sarebbe introdotto nei locali della chiesa in piazza Damiano Sauli dopo aver suonato al citofono, sostenendo di dover parlare con don Alessandro.

La bicicletta nel cortile dell'uomo

Avviate le ricerche, i carabinieri hanno individuato il presunto ladro nel giro di poche ore. Su indicazione del comandante della stazione, una pattuglia si è recata presso l’abitazione dell’uomo. Nel cortile dello stabile è stata notata una bicicletta che ha subito attirato l’attenzione dei militari. Con loro c’erano anche il parroco e il proprietario, che l’hanno riconosciuta senza esitazioni: marca, colore e accessori coincidevano perfettamente con quelli denunciati.

Il 53enne è stato accompagnato in caserma, dove è stato nuovamente riconosciuto anche dal testimone, il cui racconto combaciava con l’abbigliamento indossato dall’uomo. La mountain bike è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per il ladro è scattata la denuncia a piede libero. Oggi, a distanza di quasi tre anni, è arrivata una durissima condanna.