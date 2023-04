Romanisti tentano assalto ai tifosi del Feyenoord: tensione in centro Un gruppo di duecento ultras della Roma ha tentato di avvicinarsi alla zona di Rione Monti dove da oggi pomeriggio alcuni tifosi del Feyenoord si sono ritrovati. Nonostante la trasferta vietata nella capitale sono attesi non meno di duecento ultras olandesi.

A cura di Redazione Roma

In molti con i caschi in testa, in diversi brandendo mazze, tutti con il volto travisato da sciarpe e fazzoletti, hanno tentato di dare l'assalto ai tifosi del Feyenoord (poche decine) che si trovavano in un pub a Rione Monti. Sono circa le 23.30 e nel centro di Roma attorno al Colosseo si respira aria di assedio. Nonostante la trasferta vietata, almeno duecento tifosi olandesi sono arrivati nella capitale per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, molti dei quali sono passati prima per Napoli per un gemellaggio con la tifoseria della squadra allenata da Spalletti.

Il dispositivo di sicurezza per ora ha funzionato. Intercettati da un gran numero di agenti in assetto antisommossa e camionette, i tifosi della Roma hanno evitato di entrare in contatto con le forze dell'ordine, qualche lancio di bottiglia e bombe carte, poi si sono allontanati. "Abbiamo lavorato bene", dice un funzionario della Questura presente sul posto. L'obiettivo è quello che non si ripetano le scene di Napoli quando la città è stata ostaggio degli scontri scatenati dai tifosi dell'Eintracht e del Napoli, con scene di vera e propria guerriglia. Domani ancora allerta massima prima e dopo il match in programma allo Stadio Olimpico.

I tifosi del Feyenoord guardati a vista dalla polizia

Sono circa le 18.00 quando un gruppo di tifosi olandesi viene fermato e identificato allo Shamrock Pub di via del Colosseo, punto di ritrovo di tifosi e gruppi ultras in città. La polizia consiglia loro di tornare in albergo: la paura è quella che tra i locali del centro si scateni la caccia all'olandese. La trasferta dei tifosi della squadra di Rotterdam è stata vietata vista l'aspra rivalità con i giallorossi, nata in particolare modo dopo la trasferta nel 2015, l'anno dei danni alla Barcaccia di piazza di Spagna. La vittoria in finale di Conference League della Roma proprio contro il Feyenoord non poteva che rinfocolare l'astio tra le due tifoserie, sancito infine dal gemellaggio tra gli ultras olandesi e quelli del Napoli.