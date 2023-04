I tifosi del Feyenoord a Roma: polizia li identifica e li invita a tornare in albergo I tifosi del Feyenoord sono arrivati a Roma e si sono ritrovati in un pub. Notati dalla polizia, sono stati identificati e invitati a tornare in albergo.

A cura di Beatrice Tominic

Manca un giorno alla partita di Europa League fra Roma e Feyenoord ospitata allo Stadio Olimpico e i tifosi olandesi sono già arrivati nella capitale. Dopo la partita fra Napoli e Milan disputata ieri allo stadio Maradona, gli ultras che avevano raggiunto il capoluogo campano sono arrivati nella capitale, in attesa del match che riguarda la loro squadra.

E mentre alcuni di loro pubblicano le foto della città e della Fontana della Barcaccia, altri si sono riuniti in pub e locali, come sta accadendo in zona Monti dove una trentina di tifosi sono stati individuati da alcuni agenti della polizia. Sono stati proprio i poliziotti, vedendoli, ad invitarli a chiamare un taxi per rientrare negli alberghi o nelle case in cui stanno alloggiando, dopo averli identificati.

La Fontana della Barcaccia già transennata.

Roma- Feyenoord, massima allerta nella capitale

È massima allerta nella capitale dove, in vista della partita di domani, giovedì 19 aprile, sono stati schierati 1500 agenti delle forze dell'ordine per presidiare la zona del Foro Italico e il centro storico di Roma, compresa la zona del Tridente e di piazza del Popolo. Particolare attenzione anche nella zona di Castro Pretorio e della stazione Termini, dove si stima che possano alloggiare molti degli ultras.

Transenne e polizia a piazza di Spagna.

Già posizione le transenne intorno alle fontane storiche della città, altre sono posizionati per eventuali chiusure a piazza di Trevi, Trinità dei Monti e nella stessa Piazza di Spagna, già teatro delle violenze nel 2015, quando gli ultras hanno distrutto la fontana della Barcaccia.

Nonostante il divieto di acquistare i biglietti per assistere alla partita a chi risiede in Olanda, sembra che alcuni ultras abbiano trovato il modo, forse aiutati anche dai tifosi del Napoli, con cui sono gemellati, di ottenere ugualmente il proprio biglietto. Si stima, inoltre, che altri abbiano raggiunto la capitale pur non avendo la certezza di poter assistere alla partita allo stadio Olimpico.