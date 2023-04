Ultras del Feyenoord arrivano a Roma e postano foto della Barcaccia: “Ultima volta avevi aspetto migliore” Schierati 1500 agenti delle forze dell’ordine a Roma. C’è preoccupazione per l’arrivo nella Capitale di alcune decine di tifosi del Feyenoord, sbarcati a Roma nonostante il divieto di acquisto dei biglietti per assistere alla partita di Europa League in programma domani.

C'è preoccupazione per l'arrivo nella Capitale di alcune decine di tifosi del Feyenoord, sbarcati a Roma nonostante il divieto di acquisto dei biglietti per assistere alla partita di Europa League in programma domani allo stadio Olimpico.

Una decina di ultras, monitorati costantemente dalle forze dell'ordine, sono stati avvistati mentre passeggiavano per le vie del centro. Alcuni di loro hanno scattato una fotografia della Barcaccia, la fontana del Bernini devastata alla vigilia di un altro match europeo nel 2015. "Ciao, siamo di nuovo qua. L'ultima volta avevi un aspetto migliore", la didascalia alla story pubblicata su Instagram.

Il piano predisposto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza è imponente: prevede un dispiegamento di circa 1500 uomini delle forze dell'ordine a presidiare l'impianto del Foro Italico e il centro storico di Roma, nella zona del Tridente e di piazza del Popolo. Sotto stretta sorveglianza anche aeroporti e stazioni ferroviarie. È già stato disposto, inoltre, il divieto di vendita di bevande in vetro e di alcolici nelle aree considerate a rischio. La fontana della Barcaccia e fontana di Trevi, ancora, sono state transennate dalla polizia e a piazza di Spagna, per evitare di ripetere quanto accaduto otto anni fa, sono stati dispiegati agenti e tre camionette della polizia. Per il momento non si segnalano problemi di ordine pubblico.

Il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League arriva in una settimana cruciale per il futuro della Capitale. A Roma, infatti, sono sbarcati gli ispettori del Bie, Bureau international des Expositions, che stanno valutando la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030.

Alla Camera dei Deputati, Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha annunciato di aver depositato un'interrogazione per chiedere al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "garanzie e rassicurazioni sulla sicurezza dei cittadini, delle forze dell'ordine e della tutela del patrimonio culturale e artistico in occasione della partita di Europa League tra Roma e Feyenoord. In particolare, vorremmo sapere se il ministro Piantedosi crede di poter fermare la violenza semplicemente negando le trasferte. Non ci si può infatti trincerare dietro al divieto di accesso dei supporters olandesi allo stadio, tanto più che – come ha evidenziato il capo della Polizia, Lamberto Giannini, in questi giorni – stanno giungendo a Roma numerosi tifosi provenienti dalla città di Rotterdam. Insomma, occorrono misure straordinarie e una gestione attenta ed efficiente, cosa che nostro malgrado è mancata a Napoli lo scorso marzo".

Giannini aveva dichiarato nei giorni scorsi: "Non c'è preoccupazione, c'è il contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere delle informazioni. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa situazione. Io penso che ci vorrà massima attenzione soprattutto nella giornata di mercoledì (oggi ndr.). Da parte della prefettura e della questura c'è massima attenzione e anche dal dipartimento della pubblica sicurezza per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto".