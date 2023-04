Cosa faremo vedere agli ispettori che stanno valutando la candidatura di Roma a Expo 2030: il programma Arriveranno lunedì gli ispettori del Bie (Bureau International des Expositions), che dovranno verificare se la città di Roma ha tutti i requisiti per ospitare Expo 2030. Il programma dettagliato della loro settimana.

Lunedì 17 aprile arriveranno gli ispettori del Bie (Bureau International des Expositions), che dovranno verificare se la città di Roma ha tutti i requisiti per ospitare Expo 2030. Sbarcheranno a Fiumicino intorno alle 19.30, accolti dal cerimoniale di Stato, e verranno accompagnati all'hotel Hassler a Trinità dei Monti.

Martedì andranno in Campidoglio per un colloquio con il sindaco Roberto Gualtieri, per una sessione di lavoro alla Sala delle Bandiere e poi è previsto un pranzo sulla Terrazza Caffarelli. Nel pomeriggio in programma una visita ai Mercati di Traiano, per ammirare dall'alto l'area archeologica dei Fori Imperiali, e in seguito, alle 16,30, previsto un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. Rientro in hotel e aperitivo a Palazzo Altemps con alcuni ministri.

Mercoledì si aprirà la sessione di lavoro con un intervento del ministro degli Interni, Matteo Salvini, e alle 11.30 è in programma il trasferimento all'Appia Antica e al Parco degli Acquedotti. A pranzo, visita esclusiva ai set cinematografici degli Studios di Cinecittà. Nel pomeriggio, alle 14.30, visita alle Vele di Calatrava, sito scelto come punto centrale dell'Expo. Prevista l'illustrazione del progetto dell'architetto Carlo Ratti. In serata cena con aziende e università a Palazzo Colonna.

Giovedì parlerà ai Mercati di Traiano il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e in serata è prevista una visita in esclusiva la Cappella Sistina e in seguito un giro turistico ‘Roma by night'. Giovedì sarà una giornata da segnare con il bollino rosso, perché sarà anche quella in cui si giocherà il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma, con gli ultras olandesi che hanno dichiarato di aver già acquistato i biglietti per la capitale. Sono gli stessi ultras che nel 2015 devastarono il centro di Roma e la fontana della Barcaccia di piazza d Spagna, che si trova a pochi metri dall'hotel Hassler.

Venerdì aprirà i lavori il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dopo la delegazione si sposterà al museo Maxxi e poi alla sede della Coldiretti. Il pranzo è previsto a Palazzo Rospigliosi alla presenza dei rappresentanti della società civile. Alle 17 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà gli ispettori al Quirinale. Venerdì 21 aprile giorno in cui si celebra il Natale di Roma, è previsto alle 20.30 un grande evento alla terrazza Venere al Colosseo con giochi di luci e droni.

Sabato alle 11 si terrà una conferenza stampa di chiusura ai Mercati di Traiano. Dopo pranzo, gli ispettori ritorneranno in hotel e ripartiranno nel pomeriggio o nel corso della giornata di domenica.