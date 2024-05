video suggerito

Omobilesbotransfobia, soltanto a Roma e nel Lazio 6mila chiamate nell'ultimo anno A Roma aumentano rapine e furti ai danni della comunità LGBT+: è quanto riportano i dati del Contact di Roma Capitale – Gay Help Line esposti oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro l'Omolesbobitransfobia.

A cura di Beatrice Tominic

Seimila le persone che soltanto negli ultimi dodici mesi si sono rivolti al Contact di Roma Capitale – Gay Help Line (numero verde 800 713 713) e alla chat Speakly.org a Roma e nel Lazio, per aver subito discriminazioni di genere. Oltre 21mila quelle che hanno chiamato o scritto da tutto il territorio nazionale.

I dati, diffusi oggi, venerdì 17 maggio 2024, in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia, sono allarmanti. Anche per questo nella capitale, a partire dallo scorso anno, sono stati organizzati gli sportelli LGBT+, i cosiddetti Pua, Punti Unici di Accesso.

I dati raccolti dal Gay center

Il 53% delle persone che si sono rivolte al Centralino del Gay Center ha denucnaito di aver subito episodi di violenza, il 36% riguardante principalmente giovani e adolescenti, che segnalano violenze in ambito familiare.

Spesso, nel 32,3% dei casi totali, dopo il coming-out arriva una risposta violenta dai genitori: il 27% delle vittime è costituito da minori dagli 11 ai 18 anni. Nel 40,4% dei casi, le persone della comunità sono in fuga da situazioni di violenza familiare: fra loro, il 70,4% è rappresentato da giovani fra i 15 e i 26 anni. Negli ultimi anni, inoltre, al bullismo scolastico, in aumento anche il fenomeno delle rapine ai danni delle persone LGBT+, soprattutto nella capitale.

L'impegno per i diritti LGBT a Roma

"Questi dati ci confermano che gli episodi di discriminazione verso le persone LGBT sono ancora una realtà nella nostra città e che serve un supporto concreto sul territorio. Lo scorso anno, proprio il 17 maggio, abbiamo infatti aperto in via sperimentale uno sportello Lgbt+ all'interno del PUA del Municipio X. Ad oggi, sono attivi 11 sportelli in tutti i municipi e altri sono di prossima apertura a dimostrazione dell’impegno di Roma Capitale verso la comunità Lgbtq+", ha dichiarato Monica Lucarelli Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale.

"Continuano le nuove aperture dei presidi territoriali e la diffusione di iniziative culturali e formative che parlano alla comunità LGBT e alla città tutta", ha aggiunto Marilena Grassadonia, alla guida dell'ufficio LGBT+ di Roma. È stata proprio lei a spiegare a Fanpage.it il ruolo dei Pua, una "connessione indispensabile per far sentire la vicinanza delle istituzione a cittadini e cittadine". La sfida è proprio "arrivare ovunque".

L'elenco degli sportelli PUA già attivi

Come anticipato, a maggio 2024 sono già 11 gli sportelli già attivi. Ecco quali sono, in quale municipio e via si trovano e gli orari di apertura:

I Municipio : Casa della Salutevia Fra’ Albenzio, 1 da lunedì a venerdì h. 9-13;

: Casa della Salutevia Fra’ Albenzio, 1 h. 9-13; Casa della Salute, Nuovo Regina Margherita – via Roma Libera, 76, da lunedì a venerdì h. 9-13;

h. 9-13; Segretariato sociale Roma centro – via Petroselli, 50, da lunedì a venerdì h. 9-13;

h. 9-13; II Municipio, Circonvallazione Nomentana, 498, lunedì h. 10:30–12:30;

Circonvallazione Nomentana, 498, h. 10:30–12:30; via Tripolitania, 19 giovedì h. 13:30 – 16:00;

h. 13:30 – 16:00; V Municipio , via Palmiro Togliatti, 983, venerdì, h. 8.30-12.30 (più n.2 ore di back office);

, via Palmiro Togliatti, 983, h. 8.30-12.30 (più n.2 ore di back office); Via Nicolò Forteguerri 4 c/o Casa della Salute “Santa Caterina”, o rari da definire;

VII Municipio , via T. Fortifiocca, 71 (villa Lazzaroni), lunedì e mercoledì, h. 14.30 – 17.30;

, via T. Fortifiocca, 71 (villa Lazzaroni), h. 14.30 – 17.30; VIII Municipio , via Benedetto Croce 50, martedì e venerdì h. 9.30-13.30 l’ultimo mercoledì di ogni mese, dalle 10.00 alle 12.00, è presente un servizio di consulenza legale inerente alle tematiche LGBTǪ+;

, via Benedetto Croce 50, h. 9.30-13.30 l’ultimo mercoledì di ogni mese, dalle 10.00 alle 12.00, è presente un servizio di consulenza legale inerente alle tematiche LGBTǪ+; IX Municipio , via Ignazio Silone, 100 c/o Municipio, giovedì h. 14.30-16.30;

, via Ignazio Silone, 100 c/o Municipio, h. 14.30-16.30; Via Raffaele Aversa, 165, c/o ex “Magica Magnolia”, l unedì h. 9.30-11.30. Il martedì h.12.00-14.00 e il giovedì h. 16.30-18.00 è attivo il numero dedicato: 3351629744, per info o colloquio telefonico;

h. 9.30-11.30. Il h.12.00-14.00 e il h. 16.30-18.00 è attivo il numero dedicato: 3351629744, per info o colloquio telefonico; X Municipio , Lungomare P. Toscanelli, 230, mercoledì h. 9.30-11.30

, Lungomare P. Toscanelli, 230, h. 9.30-11.30 via Passeroni, 22-24, venerdì, h.9.30-11.30;

h.9.30-11.30; XII Municipio , via Panfilo Castaldi, 28, lunedì h. 10.00-13.00, martedì h. 10.00–16.00, giovedì h. 14.00–17.00;

, via Panfilo Castaldi, 28, h. 10.00-13.00, h. 10.00–16.00, h. 14.00–17.00; XIII Municipio , via Aurelia, 470, venerdì h. 14.30-17.30, mercoledì h. 14.30-16.30;

, via Aurelia, 470, h. 14.30-17.30, mercoledì h. 14.30-16.30; XIV Municipio Parco S. Maria della Pietà n.5 – Padiglione 13, venerdì h. 8.30-12.30

Parco S. Maria della Pietà n.5 – Padiglione 13, h. 8.30-12.30 XV Municipio, via Cassia, 472 Accoglienza in presenza e telefonica martedì h. 17.00-19.00, giovedì h.17.00-19.00. (tel. 0668355673).