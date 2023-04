Roma- Feyenoord, gli ultrà olandesi sono già in Italia: le foto insieme ai tifosi del Napoli Sono già arrivati in Italia, immortalati in alcuni scatti sul lungomare di Napoli insieme ai tifosi azzurri, con cui sono gemellati: gli ultrà del Vak S sono pronti per la partita fra Roma e Feyenoord. E nella capitale è allerta massima.

A cura di Beatrice Tominic

Sono stati immortalati insieme alla tifoseria partenopea sul lungomare di Napoli: gli ultrà del Feyenoord sarebbero già arrivati in Italia. A documentarlo, una foto pubblicata sui social nelle ultime ore che li ritrae abbracciati ai tifosi napoletani, con cui sono gemellati.

Gli ultrà olandesi sono arrivati in Italia con qualche giorno di anticipo per assistere alla partita di Champions League di domani sera, martedì 17 aprile, fra gli azzurri e il Milan. Appena due giorni dopo, saranno a Roma per i quarti di finale d'Europa League della loro squadra, il Feyenoord, contro la Roma, partita che si disputerà allo stadio Olimpico la sera di giovedì 20 aprile alle ore 21. L'allerta è massima: la tifoseria del Feyenoord nella capitale è già conosciuta per aver devastato la fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna, nel 2015 in occasione della finale di Conference League. Il timore è che possano succedere nuovamente episodi simili.

L'arrivo a Roma per la partita di giovedì

Non si esclude che i Vak S, gli ultrà della squadra olandese, possano essersi procurati i biglietti per la partita di Europa League grazie all'intervento dei tifosi napoletani: la vendita, proprio per ragioni di sicurezza, era stata vietata ai residenti in Olanda. Ospiti degli ultrà partenopei, con loro, come mostra la foto in apertura, hanno posato sul lungomare della città, abbracciandosi e agitando le bandiere.

La preoccupazione nella capitale è destinata ad aumentare. Oltre alla violenza con cui sono ricordati gli ultrà olandesi per quanto accaduto nel 2015, si aggiunge il ricordo degli scontri sulla A1 fra romanisti e napoletani nello scorso mese di gennaio, prima ancora degli scontri a piazza Mancini con le frange ultrà della Stella Rossa di Belgrado con i Fedayn.

La situazione a Roma: massima sorveglianza

Nel frattempo la capitale continua ad essere monitorata dalle forze dell'ordine: grazia all'appello agli albergatori romani, la Digos riuscirà a restare aggiornato sul numero di olandesi in arrivo. Gli investigatori stimano, già a partire dal giorno prima del match, almeno un migliaio di supporter del Feyenoord.

Gli ultrà potrebbero mescolarsi con le famiglie e i tifosi più tranquilli: probabilmente alloggeranno nei pressi di Castro Pretorio e della stazione Termini. Fra le zone nel mirino, sottoposte a massima sorveglianza nei prossimi giorni, alcuni locali della zona; pub a Campo de' Fiori, spesso teatro di violenze fra ultras; piazza del Popolo e la stessa Piazza di Spagna.