Stop alla trasferta degli ultras del Feyenoord. Ma c’è il rischio che finisca come a Napoli È attesa in serata la decisione da parte del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord.

A cura di Enrico Tata

È attesa in serata la decisione da parte del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord. In vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League con la Roma, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico, l'orientamento emerso nelle ultime riunioni è quello di chiudere la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. Ma nonostante lo stop ufficiale, il timore è che molti abbiano già acquistato il tagliando e che non si facciano spaventare da questo divieto, arrivando comunque nella Capitale.

"C'è sempre chi arriva lo stesso, ma sono di meno e vanno isolati e controllati tutti. Questo è quello che auspichiamo: massimo impegno per evitare danni alla città", ha ammesso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Sono fiducioso perché la prefettura mi ha garantito il suo impegno. Non esiste una soluzione ottimale, il divieto di trasferta è una misura estrema se è comprovato il rischio e il pericolo. Non dovrebbe essere norma ma in questa circostanza ci sono le ragioni per questo orientamento", ha aggiunto il primo cittadino.

Gualtieri ha ammesso di essere preoccupato per l'arrivo dei tifosi olandesi, ricordando che già nel 2015 danneggiarono la fontana della Barcaccia alla vigilia di una partita di Europa League. La partita, tra l'altro, si giocherà alla vigilia dell'arrivo degli ispettori del Bie per la candidatura della Capitale a ospitare Expo 2030.

A spaventare le istituzioni non c'è soltanto il precedente della Barcaccia, quando il centro storico fu letteralmente preso d'assalto dagli ultras della squadra olandese, ma anche i recenti disordini avvenuti a Napoli tra gli ultras azzurri e i supporter tedeschi dell'Eintracht alla prima del match di Champions League.

Dopo i disordini della gara d'andata in Germania, il ministro dell'Interno Piantedosi aveva disposto la chiusura del settore ospiti del Maradona e imposto lo stop della vendita dei biglietti ai tedeschi. Nonostante questa decisione, i tifosi dell'Eintracht sono arrivati comunque a Napoli e hanno devastato il capoluogo partenopeo.