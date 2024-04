video suggerito

Aggressione in un pub dopo il Derby Lazio-Roma: arrestato un ultras biancoceleste con la droga I poliziotti della Digos hanno arrestato un 24enne tra i quattro ultras della Lazio indagati per l'aggressione a dei tifosi romanisti nel Clovcr Pub, dopo il Derby di Coppa Italia Lazio-Roma del 10 gennaio 2024.

A cura di Alessia Rabbai

Aveva in casa cocaina e hashish, per questo gli agenti della Digos della Questura di Roma hanno arrestato uno dei quattro indagati per l'aggressione avvenuta nel Clovcr Pub in viale Angelico a Prati, dopo il Derby di Coppa Italia Lazio-Roma, avvenuto il 10 gennaio scorso. I poliziotti nella mattinata di martedì 9 aprile scorso su disposizione della Procura, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno dato esecuzione a quattro perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nei confronti degli ultras della Lazio. Il provvedimento arriva al termine di un'attività d'indagine complessa svolta dalla Polizia di Stato.

Perquisiti 4 ultras della Lazio indagati per l'aggressione al pub

I poliziotti hanno perquisito quattro ultras della Lazio, che avrebbero preso parte all'aggressione. A casa di uno di loro, un ventiquattrenne romano, hanno trovato cocaina e hashish, un bilancino di precisione e del materiale, che serviva per confezionare le dosi. Il giovane è stato arrestato, perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ne ha poi convalidato l'arresto.

La rissa al pub, un tifoso della As Roma accoltellato al torace

L'aggressione risale a circa tre mesi fa, era poco dopo la mezzanotte, quando un gruppo di ultras della Lazio armati di bastoni si sono scagliati contro alcuni tifosi della As Roma clienti del locale ed è nata una rissa. Un episodio a seguito del quale sono rimasti feriti due giovani tifosi giallorossi, che hanno riportato lesioni da arma da taglio con prognosi di 40 e 30 giorni. Uno di questi ha ricevuto diverse coltellate al torace e ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, trasferito con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, dov'è rimasto ricoverato nel reparto di Rianimazione per diversi giorni in condizioni gravissime.