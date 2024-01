Derby Lazio-Roma, scontri e arresti tra i tifosi: accoltellato un ragazzo in un pub, gravissimo Un tifoso giallorosso è stato ferito al petto con un coltello da un gruppo di laziali durante una rissa esplosa all’interno di un pub e al termine del derby Lazio-Roma: è ricoverato in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un tifoso è stato ferito durante gli scontri del derby Lazio-Roma che si è tenuto nella serata di ieri, mercoledì 10 gennaio. Il ragazzo si trovava in un pub di viale Angelico dove, poco dopo la mezzanotte, è esplosa una rissa. Un gruppo di tifosi laziali, armato di bastoni, sarebbe entrato nel locale: ha distrutto i mobili e poi aggredito il tifoso giallorosso.

Il giovane è stato colpito in pieno petto: gli aggressori sarebbero tifosi laziali. Sono stati subito chiamati i soccorsi: gli operatori sanitari del 118 lo hanno medicato sul posto e trasferito d'urgenza all'ospedale Santo Spirito dove è stato ricoverato in codice rosso.

Il trentenne è ricoverato in Rianimazione: è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia. Anche il titolare del locale ha riportato lievi lesioni probabilmente perché è intervenuto.

Fermati tre tifosi giallorossi

La partita tra le due squadre si è svolta nel pomeriggio: sono stati oltre sessantamila gli spettatori. Proprio per evitare scontri, la polizia aveva presidiato pub e vicoli. Nonostante questo, si sono verificati diversi disordini. Fumogeni e caos per le strade romane che hanno portato gli agenti a intervenire e arrestare diverse persone. In serata sono stati fermati tre tifosi giallorossi. È possibile che non saranno gli unici.

Esplosi petardi dentro lo stadio

Gli investigatori, infatti, stanno verificando i filmati registrati da alcune telecamere di sorveglianza: in questo modo saranno identificati anche coloro che hanno esploso petardi dentro lo stadio. Alcuni hanno anche scavalcato le recinzione della Tribuna Tevere e dei Distinti Sud: fortunatamente è stata riportata la calma da alcuni steward.

Ci sarebbero state tensioni tra tifosi anche a piazza Mancini, zona di ritrovo dei romanisti. Scontri anche nella zona di Ponte Milvio: qui i tifosi giallorossi hanno provato a raggiungere quelli laziali che erano intenti a festeggiare la vittoria del derby.

Decine di tifosi avrebbero anche lanciato pietre, mazze e bottiglie contro la polizia che era in assetto antisommossa e che stava impedendo l'accesso alla piazza: sarebbero avvenute anche alcune cariche di alleggerimento.