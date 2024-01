Derby Lazio – Roma, incidenti dopo la partita: caos a piazza Mancini Secondo le prime informazioni, incidenti si sarebbero verificati dopo il derby tra Lazio e Roma a piazza Mancini, nella zona di ritrovo dei tifosi giallorossi e a Ponte Milvio, dove i laziali stavano festeggiando la vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Caos dopo il derby tra Lazio e Roma allo Stadio Olimpico. Secondo le prime informazioni, incidenti si sarebbero verificati tra tifosi a piazza Mancini, nella zona di ritrovo dei romanisti. Tensioni si sarebbero verificate dopo la partita anche nella zona di Ponte Milvio, dove i tifosi giallorossi avrebbero cercato di raggiungere i laziali che stavano festeggiando la vittoria del derby.

In qualche centinaio avrebbero lanciato pietre, mazze petardi e bottiglie contro la polizia in assetto antisommossa che gli stava impendendo l'accesso alla piazza e ha effettuato alcune cariche di alleggerimento. Gli incidenti sono poi continuati in via Cardinal Consalvi, via del Pinturicchio e piazza Mancini. Alcuni tifosi sono stati fermati durante gli scontri, la loro posizione è al vaglio. Al momento non si ha notizia di persone ferite durante gli scontri.

Tensioni al derby tra Lazio e Roma

Il derby è iniziato con qualche tensione già prima del suo inizio quando le tifoserie di Roma e Lazio hanno rischiato di entrare in contatto. Alcune persone hanno lanciato fumogeni in campo e scavalcato le recinzioni della Tribuna Tevere e dei Distinti Sud ma la situazione è stata riportata alla calma anche grazie all'intervento di alcuni steward, che hanno evitato la situazione degenerasse. Più di mille agenti, tra polizia, vigili urbani, carabinieri e guardia di finanza sono stati messi in campo per gestire la situazione pre e post partita.

Al momento non si hanno notizie di ulteriori incidenti, ma la situazione è tesa. Il rischio è che le tifoserie possano venire in contatto alla fine dei festeggiamenti, in zone limitrofe a quelle ‘calde' controllate dalle forze dell'ordine.