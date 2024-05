video suggerito

Chi sono i candidati di Roma e del Lazio alle Elezioni Europee 2024: i nomi per partito Sono state pubblicate le liste con tutti i candidati alle Elezioni Europee in programma l’8 e 9 giugno. Ecco i candidati di Roma e del Lazio e le sfide più importanti: da Nicola Zingaretti a Renata Polverini, da Ignazio Marino ad Alessio D’Amato. Urne aperte dalle 14 alle 22 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Dagli ex presidenti della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Renata Polverini, all'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. Ma c'è anche chi dalla Regione, come l'ex assessore alla Sanità di Zingaretti, Alessio D'Amato, la capogruppo della Lega, Laura Cartaginese, e la consigliera di Italia Viva Marietta Tidea, sogna di fare il grande passo e approdare in Europa. Sono queste alcune delle sfide che caratterizzeranno la battaglia delle preferenze a Roma e nel Lazio alle prossime Elezioni Europee in programma l'8 e il 9 giugno 2024. Urne aperte dalle 14 alle 22 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno.

Sono state pubblicate le liste con i candidati alle Elezioni Europee che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2024, con il Lazio che fa parte della Circoscrizione Italia Centrale, che comprende anche Umbria, Marche e Toscana. Gli elettori potranno esprimere fino a un massimo di tre preferenze e nel caso di più preferenze espresse, devono riguardare candidati di sesso diverso. Un uomo e una donna, nel caso di due preferenze. Due uomini e una donna oppure due donne e un uomo nel caso di tre preferenze espresse.

I candidati di Giorgia Meloni, Fdi punta su Procaccini

Trainato dalla capolista Giorgia Meloni, per la quale si prevede un boom di preferenze, Fratelli d'Italia vuole confermarsi primo partito della regione (Fdi conquistò il 33,6 per cento alle Regionali di un anno fa) e punta sulla conferma dell'europarlamentare uscente Nicola Procaccini, ex sindaco di Terracina. Ma tra i candidati di Roma e del Lazio inseriti nelle liste di Fratelli d'Italia ci sono anche Carla Cappiello, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, Dorina Casadei, vicepresidente Fondazione Telos dei Dottori Commercialisti, con studio a Pomezia, Civita Di Russo, avvocata e vicecapo di Gabinetto alla Regione Lazio, l'ex leghista Maria Veronica Rossi di Ferentino, la consigliera comunale di Viterbo ed ex assessora Antonella Sberna e Stefano Tozzi, ex candidato presidente del centrodestra per il Municipio I di Roma.

Nel Pd sfida tra Zingaretti, Nardella e Ricci

Anche per il Partito democratico la capolista è la segretaria nazionale Elly Schlein. La sfida interna per l'ingresso in Europa è tra Dario Nardella (sostenuto a Roma da AreaDem), Matteo Ricci (gruppo Mancini/Gualtieri) e l'ex presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, che punta ad essere il più votato nella sua regione. Insieme a lui, tra i candidati romani, c'è l'ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, sostenuto da Demos e da una parte del Pd locale (Bettini Ciarla).

In lista ci sono poi l'europarlamentare uscente Camilla Laureti e Daniela Rondinelli, anche lei europarlamentare uscente, eletta nel 2019 con il Movimento 5 Stelle e passata al Pd nel 2023. Completano le candidature romane del Pd Humberto Insolera, membro del direttivo del Forum Europeo della Disabilità, Elena Improta, fondatrice dell'associazione ‘Oltre lo sguardo', attiva sulle politiche del ‘dopo di noi, e Marco Pacciotti, storico dirigente del Pd romano.

I candidati di Forza Italia e Lega: Cartaginese e Polverini i nomi forti

Nella lista di Forza Italia i nomi forti sono Salvatore De Meo, ex sindaco di Fondi ed europarlamentare uscente, e Renata Polverini, ex presidente della Regione Lazio. Tra i candidati del Lazio ci sono anche Rossella Chiusaroli, coordinatrice provinciale a Frosinone, Tiziana Pepe, di Velletri, e Maria Chiara Fazio in quota Noi Moderati.

Tra i candidati della Lega ci sono l'ex consigliere capitolino Davide Bordoni, l'ex presidente del consiglio regionale Mario Abbruzzese, il consigliere comunale di Fondi Franco Cardinale, la reatina Francesca Dionisi, la deputata di Latina Giovanna Miele e Laura Cartaginese, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale del Lazio.

A Sinistra sfida tra Marino e Smeriglio per il posto in Europa

Sarà battaglia di preferenze tra i candidati di Alleanza Verdi-Sinistra. In palio c'è, presumibilmente, un solo posto al Parlamento Europeo, che si contenderanno l'uscente Massimiliano Smeriglio, vice di Zingaretti nella prima giunta, e l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. Ma in lista ci sono anche Marilena Grassadonia, delegata del sindaco Gualtieri alle politiche Lgbt, e lo scrittore Christian Raimo. Tra i candidati romani anche Luca Boccoli, classe 1997, coportavoce dei Giovani Europeisti Verdi.

Nella lista del Movimento 5 Stelle ci sono Dario Tamburrano, romano, già europarlamentare dal 2014 al 2019 e l'ex capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Giuliano Pacetti. Completano la squadra ‘laziale' l'avvocata Federica Lauretti, Emanuele Ceccato e la fisioterapista Stefania Volpi.

Azione-Stati Uniti d'Europa, battaglia preferenze tra Tidei e D'Amato

La lista di Azione sarà guidata da Carlo Calenda, ma nel Lazio dovrebbe conquistare molte preferenze l'ex assessore alla Sanità di Zingaretti e candidato del centrosinistra alle ultime Regionali, Alessio D'Amato. Nella lista di Stati Uniti d'Europa, che comprende Italia Viva e Più Europa, oltre a Emma Bonino, ci sono il capolista Gian Domenico Caiazza, ex presidente dell'Unione Camere Penali italiane, il giornalista francese Eric Jozsef, il presidente della Provincia di Latina e sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, la candidata sindaca di Frosinone (nel 2012 e nel 2017) Giuseppina Bonaviri, ma soprattutto la consigliera regionale Marietta Tidei, che potrebbe vincere la battaglia delle preferenze.