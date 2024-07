video suggerito

Incidente nel Viterbese, auto finisce contro un albero: gravissimi due giovani, elitrasportati a Roma Si sono schiantati contro un albero. Una volta liberati dalle lamiere sono stati elitrasportati a Roma, al San Camillo e al Gemelli: gravi due 25enni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stavano viaggiando nei territori della Tuscia quando l'auto su cui si trovavano è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Il sinistro è avvenuto nel mattino di oggi, domenica 21 luglio 2024, poco dopo le tre, nel tratto fra Canino e Montalto di Castro, lungo la via Castrense. In breve tempo sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato in elicottero i due giovani rimasti coinvolti in due ospedali romani.

L'incidente nel Viterbese sulla via Castrense

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti arrivati sul posto per cercare di chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, i due giovani stavano rientrando da una serata. Entrambi venticinquenni, stavano viaggiando nell'automobile sulla Castrense quando devono aver perso il controllo della vettura e sono finiti contro un albero. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al terribile incidente, ma continuano i rilievi da parte dei carabinieri.

Come stanno i due ragazzi di 25 anni

Sul posto, come anticipato, sono intervenuti i carabinieri. Oltre a loro, per soccorrere i due venticinquenni sono arrivati anche i vigili del fuoco della squadra del distaccamento di Gradoli. Sono loro che si sono occupati di liberare i due ragazzi dalle lamiere dell'automobile e che li hanno affidati agli operatori sanitari del soccorso sanitario del 118 che, una volta arrivati sul luogo dello schianto, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza viste le loro gravissime condizioni. I due venticinquenni sono stati trasportati in elisoccorso in due ospedali romani: uno si trova all'ospedale San Camillo, l'altro al policlinico Agostino Gemelli.