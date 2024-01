Roma invasa dai materassi non è opera di qualche ‘zozzone’ ma una trovata di Mahmood Diversi materassi sono apparsi a Roma, Napoli, Milano. Il solito ‘degrado’? No, probabilmente l’iniziativa di Mahmood per lanciare il nuovo singolo o il nuovo album. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

A Roma, se capita di passare per l'Eur, Trastevere, Garbatella e altri quartieri, capiterà di trovarsi davanti a una scena insolita: diversi materassi per strada, con sopra frasi e una data, il 22 gennaio 2024. "Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno", "Sembravamo impazziti… Siamo mai stati felici?", "Mi chiedevo se un giorno avrei mai guadagnato abbastanza per invitare gli amici a cena" non sono riflessioni di un writer a caso che ha deciso di usare la bomboletta su materassi abbandonati, ma una trovata di Mahmood, il cantante milanese vincitore due volte del Festival di Sanremo. A svelarlo è lo stesso artista, che ha condiviso un video dei materassi nelle sue storie Instagram. Ma cosa vorrà dire?

Molto probabilmente il cantante ha deciso di lanciare così o il suo nuovo singolo o – addirittura – un nuovo album, dato che l'ultimo, ‘Ghettolimbo', è uscito nel 2021. Ma si dice sia anche un qualcosa legato alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, che inizierà il 6 febbraio: il cantante è stato ammesso in gara con la canzone ‘Tuta gold', tentando di nuovo la scalata del podio dopo ‘Soldi' e ‘Brividi'. Mahmood ha pubblicato un video nelle sue storie Instagram in cui mostra diverse persone fermasi a guardare incuriosite i materassi: che sia una sua iniziativa, quindi, è praticamente appurato.

I materassi sono apparsi anche a Napoli e Milano. E mentre i suoi fan sono in fibrillazione, chiedendosi se davvero Mahmood stia per lanciare il suo nuovo album, in tanti aspettano la diretta di Tiktok prevista per domani sera in notturna, sperando che possa dire qualcosa in più riguardo la sua iniziativa.