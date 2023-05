Roma è la seconda città al Mondo in cui si mangia meglio TasteAtlas ha pubblicato la classifica delle città in cui si mangia meglio nel Mondo del 2023 realizzata in base alle valutazioni dei ristoranti su Google. Roma è al secondo posto, ecco tutte le info su dove e cosa mangiare nella Città Eterna.

Roma è la seconda città al Mondo in cui si mangia meglio. A dirlo TasteAtlas, che ha pubblicato la classifica del 2023 realizzata in base alle valutazioni dei ristoranti su Google. Questo il metodo, che ha guidato nella scelta delle posizioni: sono state unite la media delle valutazioni dei migliori piatti locali e regionali serviti in una determinata città, delle valutazioni dei piatti nazionali serviti in quella città e delle valutazioni di Google dei migliori ristoranti tradizionali di quella città. La classifica risponde all'esigenza e alla curiosità del lettore di sapere in quale parte del mondo si può provare il miglior cibo locale. Tra i luoghi iconici di Roma vengono indicati Trapizzo, Antico Forno Roscioli, Giolitti, Armando al Pantheon e Trattoria Da Cesare al Casaletto.

Classifica TasteAtlas delle città in cui si mangia meglio nel 2023

Roma è seconda per miglior cibo dopo Firenze

Per TasteAtlas Roma è la seconda città al Mondo in cui si mangia meglio, dopo Firenze, che si aggiudica la medaglia d'oro con il suo cibo tipico tra cui bistecca, lampredotto e trippa. La Capitale d'Italia con un punteggio di 4.68 si aggiudica il secondo gradino del podio, seguita da Lima in Perù, mentre Napoli, città famosa a livello internazionale per la pizza e altre prelibatezze, arriva dopo: è quarta. Tra i luoghi iconici dove mangiare ci sono Trapizzo, Antico Forno Roscioli, Giolitti, Armando al Pantheon e Trattoria Da Cesare al Casaletto.

I consigli su dove mangiare bene Roma

La classifica di TasteAtlas non solo indica le città al Mondo in cui si mangia meglio, ma fornisce al viaggiatore anche curiosità e suggerimenti locali. Per gustare alcuni dei migliori e autentici piatti della cucina romana nelle tipiche trattorie il consiglio è di avventurarsi nel quartiere di Testaccio. "Roma, la Città Eterna, vanta una ricca storia, monumenti iconici e una vivace scena culturale – si legge – La sua scena gastronomica locale combina l'autenticità delle trattorie tradizionali con un numero crescente di ristoranti contemporanei e fantasiosi. Un passaggio è dedicato alla cucina romana "nota per i suoi piatti sostanziosi e saporiti, realizzati con ingredienti semplici e freschi". Segue un commento su cosa ama mangiare la ‘gente del posto': "Adora la pasta, in particolare la classica cacio e pepe" che viene definito "un piatto minimalista a base di pecorino e pepe nero".

Cosa mangiare a Roma

Nella classifica TasteAtlas c'è anche un elenco, città per città, dei cibi e piatti tipici da provare per ciascuna, con relativa descrizione. A Roma sono tra questi ci sono i supplì, polpette di riso fritte ripiene di mozzarella e salsa di pomodoro e la pajata, un piatto ricavato dall'intestino di un vitello da latte, cucinato con salsa di pomodoro e servito sulla pasta, solo per "palati avventurosi".